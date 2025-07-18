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До 20 часов без права выхода: кому в Донецкой области усилили комендантский час

Пятница 18 июля 2025 19:40
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До 20 часов без права выхода: кому в Донецкой области усилили комендантский час Иллюстративное фото: в Донецкой области усилили комендантский час (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Донецкой области было изменено количество населенных пунктов, в которых продолжается "длинный" комендантский час.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОГА Вадима Филашкина.

"Во исполнение директивы командующего ОСУВ "Хортица" подписал распоряжение об изменении перечня населенных пунктов, от которых до фронта менее 10 километров", - пишет Филашкин.

В этой части Донецкой области комендантский час будет действовать с 15:00 до 11:00.

На остальной территории области, удаленной от фронта более чем на 10 километров, комендантский час, как и раньше, будет с 21:00 до 05:00.

Полный перечень населенных пунктов

Бахмутский район

  • Северская громада: Северск, Дроновка, Платоновка, Серебрянка, Григорьевка, Свято-Покровское, Резниковка.
  • Соледарская громада: Васюковка, Бондарное, Пазено, Федоровка, Хромовка, Голубовка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Приволье, Выемка, Диброва, Липовка, Никифоровка, Федоровка Вторая.
  • Торецкая громада: Новоспасское, Щербиновка, Валентиновка, Дачное, Дилиевка, Крымское, Сухая Балка.
  • Звановская громада: Переездное, Звановка, Верхнекаменское, Кузьминовка.

Волновахский район

  • Великоновоселковская громада: Богатырь, Андреевка, Константинополь, Новополь, Новоселка, Алексеевка, Зеленый Кут, Новоукраинка, Отрадное, Зеленое Поле.
  • Комарская община: Привольное, Шевченко, Воскресенка, Федоровка, Комар, Перестройка, Камышеваха.

Краматорский район

  • Лиманская громада: Заречное, Торское, Ямполь, Редкодуб, Карповка, Новомихайловка, Липовое, Екатериновка, Новое, Терны, Ямполовка, Колодези, Ивановка, Новосадовое, Мирное, Среднее, Зеленая Долина, Ставки, Дробышево, Дерилово, Новоселовка, Закитное, Яровая, Александровка, Сосновое, Коровий Яр, Кривая Лука, Озерное, Диброва, Каленики, Рубцы, Лозовое, Волчий Яр, Шандриголово, Яцковка, Крымки.
  • Николаевская община: Малиновка, Тихоновка.
  • Дружковская громада: Миколайполье, Новопавловка, Софиевка
  • Константиновская и Ильиновская громады - полностью.

Покровский район

  • Покровская громада: Покровск, Родинское, Роза, Лысовка, Гнатовка, Даченское, Зеленое, Новопавловка, Новоукраинка, Рог, Сухой Яр, Чунишино, Шевченко, Гришино, Новоелизаветовка, Котляровка, Надеевка, Нововасильевка, Новооленовка, Новотроицкое, Успеновка, Новопустинка, Новоалександровка, Волково, Зверево, Песчаное, Соленое, Леонтовичи, Котлиное, Богдановка, Ясеново, Украинка, Троицкое, Серебряное, Преображенка, Ореховое, Новоандреевка, Запорожье, Возрождение.
  • Гродовская громада: Николаевка, Казацкое, Луч, Новоэкономичное, Балаган, Федоровка, Николаевка, Михайловка, Малиновка, Шевченко Первое, Мирное, Миролюбовка, Елизаветовка, Новоторецкое.
  • Удачненская громада: Молодецкое, Муравка, Новониколаевка, Новосергиевка, Сергеевка, Удачное.
  • Мирноградская громада: Мирноград, Ровно, Красный Лиман, Сухецкое.
  • Добропольская громада: Доброполье, Белицкое, Водянское, Светлое, Новый Донбасс, Черниговка, Шевченко, Анновка.
  • Шаховская громада: Вольное, Дорожное, Кучеров Яр, Новое Шахово, Торецкое, Шахово.

Ситуация на Покровском направлении

Покровск и окружающие районы остаются одной из самых горячих точек фронта. В течение последних дней там продолжаются интенсивные бои, о чем регулярно сообщает Генштаб.

В частности, в ISW считают, что ближайшие месяцы армия РФ будет пытаться окружить Покровск и с запада обойти укрепленную линию Сил обороны в Донецкой области.

Кроме этого известно, что российская армия пытается прорвать оборону украинских военных на Покровском направлении. Там продолжаются ожесточенные бои.

А вот по словам капитана Артема Шолудько, офицера бригады "Спартан, на Покровском направлении российские войска в последнее время все чаще используют небольшие пехотные группы и мототехнику, тогда как бронетехнику привлекают значительно реже.

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Донецкая область Комендантский час Война в Украине
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