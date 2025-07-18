До 20 часов без права выхода: кому в Донецкой области усилили комендантский час
В Донецкой области было изменено количество населенных пунктов, в которых продолжается "длинный" комендантский час.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОГА Вадима Филашкина.
"Во исполнение директивы командующего ОСУВ "Хортица" подписал распоряжение об изменении перечня населенных пунктов, от которых до фронта менее 10 километров", - пишет Филашкин.
В этой части Донецкой области комендантский час будет действовать с 15:00 до 11:00.
На остальной территории области, удаленной от фронта более чем на 10 километров, комендантский час, как и раньше, будет с 21:00 до 05:00.
Полный перечень населенных пунктов
Бахмутский район
- Северская громада: Северск, Дроновка, Платоновка, Серебрянка, Григорьевка, Свято-Покровское, Резниковка.
- Соледарская громада: Васюковка, Бондарное, Пазено, Федоровка, Хромовка, Голубовка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Приволье, Выемка, Диброва, Липовка, Никифоровка, Федоровка Вторая.
- Торецкая громада: Новоспасское, Щербиновка, Валентиновка, Дачное, Дилиевка, Крымское, Сухая Балка.
- Звановская громада: Переездное, Звановка, Верхнекаменское, Кузьминовка.
Волновахский район
- Великоновоселковская громада: Богатырь, Андреевка, Константинополь, Новополь, Новоселка, Алексеевка, Зеленый Кут, Новоукраинка, Отрадное, Зеленое Поле.
- Комарская община: Привольное, Шевченко, Воскресенка, Федоровка, Комар, Перестройка, Камышеваха.
Краматорский район
- Лиманская громада: Заречное, Торское, Ямполь, Редкодуб, Карповка, Новомихайловка, Липовое, Екатериновка, Новое, Терны, Ямполовка, Колодези, Ивановка, Новосадовое, Мирное, Среднее, Зеленая Долина, Ставки, Дробышево, Дерилово, Новоселовка, Закитное, Яровая, Александровка, Сосновое, Коровий Яр, Кривая Лука, Озерное, Диброва, Каленики, Рубцы, Лозовое, Волчий Яр, Шандриголово, Яцковка, Крымки.
- Николаевская община: Малиновка, Тихоновка.
- Дружковская громада: Миколайполье, Новопавловка, Софиевка
- Константиновская и Ильиновская громады - полностью.
Покровский район
- Покровская громада: Покровск, Родинское, Роза, Лысовка, Гнатовка, Даченское, Зеленое, Новопавловка, Новоукраинка, Рог, Сухой Яр, Чунишино, Шевченко, Гришино, Новоелизаветовка, Котляровка, Надеевка, Нововасильевка, Новооленовка, Новотроицкое, Успеновка, Новопустинка, Новоалександровка, Волково, Зверево, Песчаное, Соленое, Леонтовичи, Котлиное, Богдановка, Ясеново, Украинка, Троицкое, Серебряное, Преображенка, Ореховое, Новоандреевка, Запорожье, Возрождение.
- Гродовская громада: Николаевка, Казацкое, Луч, Новоэкономичное, Балаган, Федоровка, Николаевка, Михайловка, Малиновка, Шевченко Первое, Мирное, Миролюбовка, Елизаветовка, Новоторецкое.
- Удачненская громада: Молодецкое, Муравка, Новониколаевка, Новосергиевка, Сергеевка, Удачное.
- Мирноградская громада: Мирноград, Ровно, Красный Лиман, Сухецкое.
- Добропольская громада: Доброполье, Белицкое, Водянское, Светлое, Новый Донбасс, Черниговка, Шевченко, Анновка.
- Шаховская громада: Вольное, Дорожное, Кучеров Яр, Новое Шахово, Торецкое, Шахово.
Ситуация на Покровском направлении
Покровск и окружающие районы остаются одной из самых горячих точек фронта. В течение последних дней там продолжаются интенсивные бои, о чем регулярно сообщает Генштаб.
В частности, в ISW считают, что ближайшие месяцы армия РФ будет пытаться окружить Покровск и с запада обойти укрепленную линию Сил обороны в Донецкой области.
Кроме этого известно, что российская армия пытается прорвать оборону украинских военных на Покровском направлении. Там продолжаются ожесточенные бои.
А вот по словам капитана Артема Шолудько, офицера бригады "Спартан, на Покровском направлении российские войска в последнее время все чаще используют небольшие пехотные группы и мототехнику, тогда как бронетехнику привлекают значительно реже.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.