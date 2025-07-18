До 20 часов без права выхода: кому в Донецкой области усилили комендантский час

В Донецкой области было изменено количество населенных пунктов, в которых продолжается "длинный" комендантский час.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОГА Вадима Филашкина.

"Во исполнение директивы командующего ОСУВ "Хортица" подписал распоряжение об изменении перечня населенных пунктов, от которых до фронта менее 10 километров", - пишет Филашкин.

В этой части Донецкой области комендантский час будет действовать с 15:00 до 11:00.

На остальной территории области, удаленной от фронта более чем на 10 километров, комендантский час, как и раньше, будет с 21:00 до 05:00.

Полный перечень населенных пунктов

Бахмутский район

Северская громада: Северск, Дроновка, Платоновка, Серебрянка, Григорьевка, Свято-Покровское, Резниковка.

Соледарская громада: Васюковка, Бондарное, Пазено, Федоровка, Хромовка, Голубовка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Приволье, Выемка, Диброва, Липовка, Никифоровка, Федоровка Вторая.

Торецкая громада: Новоспасское, Щербиновка, Валентиновка, Дачное, Дилиевка, Крымское, Сухая Балка.

Звановская громада: Переездное, Звановка, Верхнекаменское, Кузьминовка.

Волновахский район

Великоновоселковская громада: Богатырь, Андреевка, Константинополь, Новополь, Новоселка, Алексеевка, Зеленый Кут, Новоукраинка, Отрадное, Зеленое Поле.

Комарская община: Привольное, Шевченко, Воскресенка, Федоровка, Комар, Перестройка, Камышеваха.

Краматорский район

Лиманская громада: Заречное, Торское, Ямполь, Редкодуб, Карповка, Новомихайловка, Липовое, Екатериновка, Новое, Терны, Ямполовка, Колодези, Ивановка, Новосадовое, Мирное, Среднее, Зеленая Долина, Ставки, Дробышево, Дерилово, Новоселовка, Закитное, Яровая, Александровка, Сосновое, Коровий Яр, Кривая Лука, Озерное, Диброва, Каленики, Рубцы, Лозовое, Волчий Яр, Шандриголово, Яцковка, Крымки.

Николаевская община: Малиновка, Тихоновка.

Дружковская громада: Миколайполье, Новопавловка, Софиевка

Константиновская и Ильиновская громады - полностью.

Покровский район