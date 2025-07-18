Россияне изменили тактику под Покровском: военный рассказал, на что теперь делают ставку
На Покровском направлении российские войска в последнее время все чаще используют небольшие пехотные группы и мототехнику, тогда как бронетехнику привлекают значительно реже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление капитана Артема Шолудько, офицера бригады "Спартан" в эфире телемарафона.
По его словам, россияне постоянно меняют тактику ведения боевых действий, пытаясь адаптироваться к условиям и избежать потерь от украинской обороны. Сейчас противник чаще применяет малые пехотные группы в сочетании с мототехникой и автотранспортом.
"Россияне уже который день меняют тактику. Они используют более комбинированную тактику или пеший ход, или мототехника, или автотехника. Таких случаев, чтобы противник привлекал бронетехнику, то уже меньше. Даже статистически", - сказал он.
Особое внимание оккупанты сосредоточили на использовании мототехники - мотоциклов и квадроциклов - для быстрого перемещения штурмовых групп.
Однако такая тактика имеет и свои недостатки: из-за открытости и уязвимости этих средств передвижения потери живой силы у россиян остаются высокими.
По словам Шелудько, в ответственности бригады "Спартан" эффективно работает разведка. Вражеские пехотные группы обнаруживаются еще на этапе сосредоточения или выдвижения.
Это позволяет защитникам не ждать их приближения к позициям, а заблаговременно определять способ уничтожения.
"За пехотинцем, который идет к нам, мы наблюдаем почти с того места, где он накопился в прошлый раз. То есть, используем дальнюю разведку, и ведем его. Стараемся не допускать, чтобы о наличии вражеской пехоты у нас перед позициями докладывала сама наша пехота. Потому что это уже неожиданность и мы так уже не работаем. Враг заблаговременно обнаруживается и дальше тогда принимается решение чем именно его обезвредить и какая будет дальнейшая судьба", - пояснил военный
Ситуация на Покровском направлении
Покровск и окружающие районы остаются одной из самых горячих точек фронта. В течение последних дней там продолжаются интенсивные бои, о чем регулярно сообщает Генштаб.
Еще в мае главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что ситуацию удалось стабилизировать. По его словам, украинские войска не только удержали позиции, но и кое-где перехватили тактическую инициативу.
Аналитики ISW считают, что ближайшие месяцы армия РФ будет пытаться окружить Покровск и с запада обойти укрепленную линию Сил обороны в Донецкой области.
Кроме этого известно, что российская армия пытается прорвать оборону украинских военных на Покровском направлении. Там продолжаются ожесточенные бои.
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