РФ бросает силы на прорыв под Покровском: продолжаются ожесточенные бои за тактическое преимущество

Российская армия пытается прорвать оборону украинских военных на Покровском направлении. Там продолжаются ожесточенные бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

Известно, что противник пытался прорвать оборону в районах населенных пунктов:

Русин Яр;

Владимировка;

Полтавка;

Новоторецкое;

Попов Яр.

Одновременно захватчики вели наступление на наши укрепления неподалеку от Новоэкономичного, Миролюбовки, Удачного, Муравки, Новопавловки, Алексеевки, Филиала, Новосергиевки и Дачного.



"Продолжаются тяжелые бои, противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление. Силами обороны принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - рассказали в ОСУВ "Хортица".

Ситуация на Покровском направлении

Стоит напомнить, что город Покровск и Покровское направление на востоке Украины остается одним из самых горячих участков фронта. За последние дни Генштаб ВСУ неоднократно информировал об ожесточенных боях в этом районе.

Однако в начале мая главком Александр Сырский заявил, что Силы обороны стабилизировали ситуацию на Покровском направлении Донецкой области.

"Покровское направление - один из самых сложных участков фронта российско-украинской войны", - написал Сырский.

По его словам, воины Сил обороны смогли стабилизировать ситуацию в этой операционной зоне в Донецкой области и кое-где перехватить тактическую инициативу.