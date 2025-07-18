До 20 годин без права виходу: кому на Донеччині посилили комендантську годину
У Донецькій області було змінено кількість населених пунктів, у яких триває "довга" комендантська година.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
"На виконання директиви командувача ОСУВ "Хортиця" підписав розпорядження щодо зміни переліку населених пунктів, від яких до фронту менше 10 кілометрів", - пише Філашкін.
У цій частині Донеччини комендантська година діятиме з 15:00 до 11:00.
На решті території області, що віддалена від фронту більше, ніж на 10 кілометрів, комендантська година, як і раніше, буде з 21:00 до 05:00.
Повний перелік населених пунктів
Бахмутський район
- Сіверська громада: Сіверськ, Дронівка, Платонівка, Серебрянка, Григорівка, Свято-Покровське, Різниківка.
- Соледарська громада: Васюківка, Бондарне, Пазено, Федорівка, Хромівка, Голубівка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Привілля, Виїмка, Діброва, Липівка, Никифорівка, Федорівка Друга.
- Торецька громада: Новоспаське, Щербинівка, Валентинівка, Дачне, Диліївка, Кримське, Суха Балка.
- Званівська громада: Переїзне, Званівка, Верхньокам’янське, Кузьминівка.
Волноваський район
- Великоновосілківська громада: Багатир, Андріївка, Костянтинопіль, Новопіль, Новосілка, Олексіївка, Зелений Кут, Новоукраїнка, Одрадне, Зелене Поле.
- Комарська громада: Привільне, Шевченко, Воскресенка, Федорівка, Комар, Перебудова, Комишуваха.
Краматорський район
- Лиманська громада: Зарічне, Торське, Ямпіль, Рідкодуб, Карпівка, Новомихайлівка, Липове, Катеринівка, Нове, Терни, Ямполівка, Колодязі, Іванівка, Новосадове, Мирне, Середнє, Зелена Долина, Ставки, Дробишеве, Дерилове, Новоселівка, Закітне, Ярова, Олександрівка, Соснове, Коровій Яр, Крива Лука, Озерне, Діброва, Каленики, Рубці, Лозове, Вовчий Яр, Шандриголове, Яцьківка, Кримки.
- Миколаївська громада: Малинівка, Тихонівка.
- Дружківська громада: Миколайпілля, Новопавлівка, Софіївка
- Костянтинівська та Іллінівська громади - повністю.
Покровський район
- Покровська громада: Покровськ, Родинське, Троянда, Лисівка, Гнатівка, Даченське, Зелене, Новопавлівка, Новоукраїнка, Ріг, Сухий Яр, Чунишине, Шевченко, Гришине, Новоєлизаветівка, Котлярівка, Надіївка, Нововасилівка, Новооленівка, Новотроїцьке, Успенівка, Новопустинка, Новоолександрівка, Вовкове, Звірове, Піщане, Солоне, Леонтовичі, Котлине, Богданівка, Ясенове, Українка, Троїцьке, Срібне, Преображенка, Горіхове, Новоандріївка, Запоріжжя, Відродження.
- Гродівська громада: Миколаївка, Козацьке, Промінь, Новоекономічне, Балаган, Федорівка, Миколаївка, Михайлівка, Малинівка, Шевченко Перше, Мирне, Миролюбівка, Єлизаветівка, Новоторецьке.
- Удачненська громада: Молодецьке, Муравка, Новомиколаївка, Новосергіївка, Сергіївка, Удачне.
- Мирноградська громада: Мирноград, Рівне, Красний Лиман, Сухецьке.
- Добропільська громада: Добропілля, Білицьке, Водянське, Світле, Новий Донбас, Чернігівка, Шевченко, Ганнівка.
- Шахівська громада: Вільне, Дорожнє, Кучерів Яр, Нове Шахове, Торецьке, Шахове.
Ситуація на Покровському напрямку
Покровськ і навколишні райони залишаються однією з найгарячіших точок фронту. Протягом останніх днів там тривають інтенсивні бої, про що регулярно повідомляє Генштаб.
Зокрема, в ISW вважають, що найближчі місяці армія РФ буде намагатися оточити Покровськ та з заходу обійти укріплену лінію Сил оборони в Донецькій області.
Окрім цього відомо, що російська армія намагається прорвати оборону українських військових на Покровському напрямку. Там тривають запеклі бої.
А ось за словами капітана Артема Шолудька, офіцера бригади "Спартан, на Покровському напрямку російські війська останнім часом все частіше використовують невеликі піхотні групи та мототехніку, тоді як бронетехніку залучають значно рідше.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.