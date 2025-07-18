До 20 годин без права виходу: кому на Донеччині посилили комендантську годину

У Донецькій області було змінено кількість населених пунктів, у яких триває "довга" комендантська година.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

На решті території області, що віддалена від фронту більше, ніж на 10 кілометрів, комендантська година, як і раніше, буде з 21:00 до 05:00.

У цій частині Донеччини комендантська година діятиме з 15:00 до 11:00.

"На виконання директиви командувача ОСУВ "Хортиця" підписав розпорядження щодо зміни переліку населених пунктів, від яких до фронту менше 10 кілометрів", - пише Філашкін.

Ситуація на Покровському напрямку

Покровськ і навколишні райони залишаються однією з найгарячіших точок фронту. Протягом останніх днів там тривають інтенсивні бої, про що регулярно повідомляє Генштаб.

Зокрема, в ISW вважають, що найближчі місяці армія РФ буде намагатися оточити Покровськ та з заходу обійти укріплену лінію Сил оборони в Донецькій області.

Окрім цього відомо, що російська армія намагається прорвати оборону українських військових на Покровському напрямку. Там тривають запеклі бої.

А ось за словами капітана Артема Шолудька, офіцера бригади "Спартан, на Покровському напрямку російські війська останнім часом все частіше використовують невеликі піхотні групи та мототехніку, тоді як бронетехніку залучають значно рідше.

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