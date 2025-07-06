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Россияне пытаются окружить Покровск и обойти линию обороны ВСУ, - ISW

Воскресенье 06 июля 2025 06:09
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Россияне пытаются окружить Покровск и обойти линию обороны ВСУ, - ISW Фото: россияне пытаются перерезать логистику ВСУ в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В ближайшие месяцы армия РФ будет пытаться окружить Покровск и с запада обойти укрепленную линию Сил обороны в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские войска недавно продвинулись на северо-восток от Покровска и, вероятно, попытаются наступать дальше в направлении города Доброполье.

Геолокационные видеоматериалы, опубликованные 4 июля, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на северо-восток от Покровска и захватили села Коптево и Шевченко Первое и продвинулись к юго-восточной окраине Разино.

Также эксперты констатируют попытки россиян продвинуться на северо-восток от Покровска и сосредоточиться на продвижении вдоль трассы Т-0504 Покровск - Константиновка с начала 2025 года.

Окружение Покровска и обход обороны ВСУ

В отчете отмечается, что российское военное командование, вероятно, намерено использовать выступ между Покровском и Торецком для охвата Покровска с северо-востока и севера или для обхода украинских оборонительных позиций в Константиновке с юго-запада и запада.

Российские подразделения, ведущие эти атаки, находятся в зоне боевых действий с момента их переброски для усиления группировки войск РФ, действующей к востоку от Покровска, в феврале и марте 2025 года.

Украинский военный аналитик Константин Машовец 3 июля сообщил, что подразделения 39-й мотострелковой бригады (68-й АК) и 150-й мотострелковой дивизии действуют вблизи Новоторецкого (к северу от Разино) и Новоэкономического (к югу от Разино), после того как в середине июня 2025 года они захватили Малиновку, а недавно - Коптево (все к северо-востоку от Покровска).

Эксперт также отметил, что подразделения 110-й мотострелковой бригады (51-я ЗВА, ранее - 1-й армейский корпус так называемой "ДНР", Южный военный округ РФ) также действуют к северо-востоку от Покровска.

В ISW отметили, что украинские силы наносят потери этим российским подразделениям. Пока неизвестно, намерено ли российское командование использовать именно эти части для дальнейшего продвижения на север и запад от села Разино, или попытается перебросить туда дополнительные силы. Для дальнейшего продвижения на запад от Разино российским войскам придется форсировать реку Казенный Торец, что может создать дополнительные трудности в зависимости от уровня воды.

Российское продвижение к западу и северо-западу от Разино непосредственно поддерживает попытки охвата Покровска и Мирнограда - операционной цели, которую российские силы преследуют в течение последних 18 месяцев.

"ISW еще в декабре 2024 года прогнозировал, что для охвата Покровска с северо-востока российским силам нужно осуществить существенное продвижение в направлении Родинского (к западу от Разино), и последние продвижения РФ вблизи Разино соответствуют этой оценке", - говорится в отчете.

Логистический капкан

Командир батальона артиллерийской разведки Нацгвардии Украины, действующего на Покровском направлении, 5 июля сообщил, что российские силы сосредотачивают свои атаки между Малиновкой, Новооленовкой и Поповым Яром (все - к северо-востоку от Покровска), чтобы перерезать украинские логистические маршруты в Мирноград (к востоку от Покровска) и сам Покровск. Причем россияне постоянно атакуют с использованием мотоциклов и багги.

Российские военные блогеры 4 и 5 июля заявили, что войска РФ пытаются усложнить украинскую логистику в этом районе, повредив мост возле села Шахово (к востоку от Доброполья), перерезая наземные линии связи возле Удачного и железнодорожную ветку возле Котлино.

В то же время, отмечают в ISW, с конца 2024 года российские войска испытывают сложности с продвижением на юго-восток, юг и юго-запад от Покровска из-за украинских дронов. С января 2025 года россияне практически не изменили свои позиции в этих районах.

В Институте не исключают, что командование ВС РФ, вероятно, сейчас сосредотачивает внимание на продвижении на северо-восток от Покровска для закрепления в районе Родинского. Это позволит либо непосредственно атаковать Покровск, либо продвинуться в направлении Новоалександровки на северо-запад от Покровска, чтобы перерезать трассу М-30 Покровск - Павлоград и заставить украинские войска отступить из Покровска под угрозой окружения.

Также эксперты не исключают, что российские силы могут попытаться продвинуться на север от Удачного либо Котлино (оба - к юго-западу от Покровска), чтобы перерезать трассу М-30, если смогут прорвать оборонительные позиции ВСУ в этом районе, что "пока выглядит маловероятным".

По мнению аналитиков, дальнейшее продвижение российских войск в направлении Доброполья будет свидетельствовать о том, что они придают тактический приоритет наступлению на запад от украинской укрепленной линии - системы укрепленных городов, которые являются основой оборонной архитектуры Украины, чтобы заставить украинские войска отступить с этой линии под угрозой окружения, а не штурмовать напрямую.

Плацдарм Константиновка - Доброполье

Кроме того, отмечают в Институте, российские войска до сих пор не смогли прорваться из Торецка и реализовать существенные продвижения из Часового Яра либо на север от водохранилища Клебан-Бык (к северо-западу от Торецка). Это усложнило реализацию первоначального плана РФ по операции против Константиновки (северо-западнее Торецка) и всей укрепленной линии.

В ISW не исключают, что командование РФ, вероятно, корректирует свой план, и может попытаться создать выступление в сельскохозяйственных районах и малых населенных пунктах между Добропольем и Константиновкой для обхода укрепленной линии с запада.

Для удержания такого выступления российским войскам придется в нескольких местах форсировать реку Казенный Торец и обеспечить надлежащее снабжение сил на западном (правом) берегу.

Также им, вероятно, придется захватить ряд населенных пунктов вдоль линии Покровск - Александровка (к северу от Доброполья), чтобы полностью перерезать наземные логистические маршруты Украины к укрепленной линии.

По мнению экспертов, пока непонятно, способна ли Центральная группировка войск РФ на Покровском направлении, провести подобную операцию с силами, которые претерпели значительного истощения.

"Российские войска, вероятно, достигают критического уровня усталости и потерь после более года активных наступательных действий на этом направлении. Такая операция, скорее всего, станет многолетним процессом с большими потерями в личном составе и медленными результатами. Впрочем, российское командование неоднократно демонстрировало готовность вести именно такие затяжные кампании", - убеждены в Институте изучения войны.

Россияне пытаются окружить Покровск и обойти линию обороны ВСУ, - ISW

Россияне пытаются окружить Покровск и обойти линию обороны ВСУ, - ISWИсточник: Карта войны DeepState (deepstatemap.live)

Ситуация на фронте

На фронте продолжаются активные боевые действия. С начала суток 5 июля произошло 170 боевых столкновений, из которых почти треть - на Покровском направлении.

В течение суток 4 июля, по всей линии фронта произошли рекордные 183 боестолкновения.

Основная активность врага фиксировалась на Покровском, Лиманском и Северо-Слобожанском направлениях.

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