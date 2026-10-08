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19 секунд вместо 110 лет: квантовый компьютер IBM побил рекорд вычислений

17:33 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Ольга Завада
19 секунд вместо 110 лет: квантовый компьютер IBM побил рекорд вычислений IBM нанесла сокрушительный удар по классическим суперкомпьютерам (фото: Graham Carlow for IBM/Flickr, CC BY ND-2.0)
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Квантовый компьютер IBM выполнил за 19 секунд задачу, на которую классическому суперкомпьютеру понадобилось бы около 110 лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv.

Молниеносный результат на облачном процессоре

Эксперимент провела группа исследователей во главе с теоретическим физиком Тиграном Седракяном из американской компании BlueQubit.

Ученые использовали 120-кубитный сверхпроводниковый квантовый процессор Nighthawk r2, который является коммерчески доступным для пользователей через облачную платформу IBM.

Для тестирования специалисты привлекли 61 кубит системы и подвергли их случайным квантовым схемам возрастающей сложности.

Самой оптимальной зоной стали 36 циклов манипуляций, в ходе которых схема задействовала 918 двухкубитных вентилей. В результате процессор выдал миллион образцов данных всего за 19 секунд.

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Как ученые подсчитали время для суперкомпьютера?

Поскольку задача такого типа слишком сложна для традиционных машин, а доступ к самым мощным суперкомпьютерам мира крайне ограничен, для оценки сложности используют специальный метод - тензорно-сетевое сворачивание.

Используя этот подход, исследователи подсчитали, что для воспроизведения результатов работы квантового процессора классическому суперкомпьютеру понадобилось бы выполнить около 1,2×10 ² (один октиллион двести септильонов - прим. ред.) вычислительных операций.

Сравнив эту цифру с производительностью бывшего лидера среди суперкомпьютеров - системы Frontier, ученые и получили оценку в 110 лет непрерывных вычислений.

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Почему эксперимент уникален?

Главное отличие научного достижения состоит в том, что исследователи не использовали уникальное лабораторное оборудование, созданное по заказу.

Эксперимент проводился на публично доступном облачном процессоре со стандартным рабочим процессом без каких-либо специальных индивидуальных калибровок.

Ученые отмечают, что классические алгоритмы постоянно совершенствуются и со временем программисты смогут находить более быстрые пути для симуляции подобных процессов.

"Сам факт достижения такой производительности на общедоступном оборудовании является серьезной заявкой в технологической гонке и стимулом для дальнейшего развития квантовых и классических вычислений", - резюмировали исследователи.

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