От Apollo до James Webb: 15 миссий NASA, изменивших мир

С момента своего основания в 1958 году Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) запустило сотни исследовательских программ.

РБК-Украина со ссылкой на Interesting Engineering рассказывает о миссиях, изменивших науку, инженерию и историю человечества.

Первые шаги в космосе и освоение Луны

Масштабные программы NASA были сосредоточены на доказывании возможности человека жить и работать в условиях невесомости. Среди них

Project Mercury (1958-1963) - первая американская программа пилотируемых полетов, доказавшая возможность пребывания человека на орбите.

В 1961 году Алан Шепард стал первым американцем в космосе, а Джон Гленн через год совершил первый орбитальный полет.

Project Gemini (1961-1966) - технологический мостик к лунной программе. В ходе миссии ученые отработали маневрирование на орбите, стыковку аппаратов, длительные полеты и выходы в открытый космос.

Apollo 11 (1969) - историческая миссия, во время которой Нил Армстронг и Базз Олдрин впервые в истории ступили на поверхность Луны.

Skylab (1973-1979) - первая американская орбитальная станция, которая подтвердила возможность длительного проживания и работы астронавтов в космосе и создала основу для строительства МКС;

Artemis I (2022) - испытательный беспилотный полет корабля Orion и ракеты SLS вокруг Луны, ознаменовавший начало новой эры возвращения человека на спутник Земли и предстоящих подготовок к полету на Марс.

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Исследование Марса и Солнечной системы

Автоматические станции и велосипеды NASA открыли детали строения других планет и их спутников. Ключевые миссии этого направления

Viking 1 (1975-1982) - первый аппарат, успешно приземлившийся на поверхность Марса, сделал первые фотографии почвы и провел первые биологические тесты.

Voyager 1 и Voyager 2 (наше время) - зонды, предоставившие подробные снимки Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Теперь Voyager 1 является первым созданным человеком объектом, вышедшим в межзвездное пространство;

Mars Pathfinder (1997) - миссия, которая доставила на Марс первый в истории ровер Sojourner и доказала эффективность относительно недорогих роботизированных исследований Красной планеты.

Cassini-Huygens (1997-2017) - станция, подробно исследовавшая Сатурн и его спутники, обнаружив водяные гейзеры на Энцеладе и метановые озера на Титане.

Spirit и Opportunity (2003-2019) - марсоходы-близнецы, которые собрали доказательства того, что в прошлом на Марсе существовала жидкая вода.

Интересно, что марсоход Opportunity проработал почти 15 лет вместо запланированных 90 дней.

Curiosity (2011-наше время) - мобильная лаборатория, которая подтвердила, что на Марсе существовали водоемы, когда-то поддерживавшие жизнь на Красной планете.

Perseverance и Ingenuity (2020-наше время) - марсоход, который ищет следы древней жизни на Красной планете и собирает образцы почвы для отправки на Землю, а также первый вертолет, совершивший управляемый полет в атмосфере другой планеты.

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Многократные корабли и исследование глубокого космоса

Астрономические наблюдения и развитие транспортных систем вывели изучение Вселенной на новый уровень. Это программы, которые внесли весомый вклад в развитие космической отрасли:

Space Shuttle Program (1981-2011) - программа многоразовых космических кораблей, осуществивших 135 миссий, обеспечив выведение на орбиту спутников, строительство МКС и обслуживание телескопов.

Hubble Space Telescope (1990-наше время) - культовый орбитальный телескоп, наблюдение которого помогли уточнить возраст Вселенной, подтвердить существование черных дыр и открыть тысячи новых галактик.

James Webb Space Telescope (2021-наше время) - самый мощный инфракрасный телескоп, исследующий первые галактики после Большого взрыва и анализирующий атмосферы экзопланет.