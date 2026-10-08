19 секунд замість 110 років: квантовий комп'ютер IBM побив рекорд обчислень

Квантовий комп’ютер IBM виконав за 19 секунд завдання, на яке класичному суперкомп’ютеру знадобилося б близько 110 років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане на сервері препринтів arXiv .

Блискавичний результат на хмарному процесорі

Експеримент провела група дослідників на чолі з теоретичним фізиком Тиграном Седракяном із американської компанії BlueQubit.

Науковці використали 120-кубітний надпровідниковий квантовий процесор Nighthawk r2, який є комерційно доступним для користувачів через хмарну платформу IBM.

Для тестування фахівці залучили 61 кубіт системи та піддали їх випадковим квантовим схемам зростаючої складності.

Найоптимальнішою зоною стали 36 циклів маніпуляцій, під час яких схема задіяла 918 двокубітних вентилів. У результаті процесор видав мільйон зразків даних усього за 19 секунд.

Читайте більше: Northrop Grumman у 5 разів прискорить передачу секретних даних у космосі

Як вчені підрахували час для суперкомп'ютера?

Оскільки завдання такого типу є занадто складним для традиційних машин, а доступ до найпотужніших суперкомп'ютерів світу вкрай обмежений, для оцінки складності використовують спеціальний метод - тензорно-мережеве згортання.

Використовуючи цей підхід, дослідники підрахували, що для відтворення результатів роботи квантового процесора класичному суперкомп'ютеру знадобилося б виконати близько 1,2 × 10²⁷ (один октильйон двісті септильйонів - прим. ред.) обчислювальних операцій.

Порівнявши цю цифру з продуктивністю колишнього лідера серед суперкомп'ютерів - системи Frontier, вчені й отримали оцінку у 110 років безперервних обчислень.

Не пропустіть: Тисяча ШІ може "повірити" в одну помилку: вчені виявили несподівану властивість

Чому експеримент унікальний?

Головна відмінність наукового досягнення полягає у тому, що дослідники не використовували унікальне лабораторне обладнання, створене на замовлення.

Експеримент проводився на публічно доступному хмарному процесорі зі стандартним робочим процесом без будь-яких спеціальних індивідуальних калібрувань.

Вчені зазначають, що класичні алгоритми постійно вдосконалюються, і з часом програмісти зможуть знаходити швидші шляхи для симуляції подібних процесів.

"Сам факт досягнення такої продуктивності на загальнодоступному обладнанні є серйозною заявкою у технологічній гонці та стимулом для подальшого розвитку як квантових, так і класичних обчислень", - резюмували дослідники.