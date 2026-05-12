ua en ru
Вт, 12 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

19 часов гейминга и батарея 8000 мАч: Lenovo представила игровой флагман Legion Y70

16:19 12.05.2026 Вт
2 мин
Новый Y70 2026 получил рекордную яркость экрана и мощный процессор
aimg Ольга Завада
19 часов гейминга и батарея 8000 мАч: Lenovo представила игровой флагман Legion Y70 Новый Lenovo Legion получил гигантскую батарею и 2K-экран (скриншот: YouTube-канал Kingmi Mobile)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Компания Lenovo официально подтвердила выход Legion Y70 2026 - первого игрового смартфона под брендом Legion с 2022 года. Презентация новинки состоится уже 19 мая в Китае, а впоследствии ожидается и глобальный релиз.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Lenovo.

Больше интересного: Более 4 млн баллов: AnTuTu определил самый мощный смартфон апреля

Дисплей и железо

Одной из ключевых особенностей Legion Y70 2026 стал экран Q10 с диагональю 6,82 дюйма. Дисплей имеет разрешение 2K, частоту обновления 144 Гц и рекордную пиковую яркость 7000 нит.

Разработчики отмечают, что новая панель потребляет даже меньше энергии, чем стандартные экраны с меньшим разрешением.

Смартфон получил процессор Snapdragon 8 Gen 5. Хотя это и не Elite-версия, чип демонстрирует производительность на уровне топовых флагманов прошлого поколения.

Для предотвращения перегрева Lenovo использовала продвинутую систему охлаждения: огромную испарительную камеру и специальный гель с высокой теплопроводностью 10 Вт.

Рекордная автономность

Смартфон ориентирован на длительные игровые сессии - аппарат получил аккумулятор емкостью 8000 мАч. По данным производителя, этого хватит на:

  • 19,3 часа непрерывного геймплея;
  • 57,6 часа работы в обычном режиме.

Устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт и функцию bypass charging, которая позволяет питать смартфон непосредственно от сети в обход батареи, что уменьшает нагрев во время игры.

Камеры и защита

Несмотря на игровой статус, Legion Y70 2026 получил качественный набор камер. Основной модуль - это 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-710. Его дополняют 8 Мп ультраширокоугольный объектив и специальный датчик для борьбы с пересветами и мерцанием. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 32 Мп.

Смартфон также защищен по самым высоким стандартам защиты от пыли и влаги - IP66, IP68 и IP69. Новинка оснащена быстрой памятью LPDDR5X Ultra и накопителем UFS 4.1.

Ожидаемая цена в Китае за версию 12/256 ГБ составит около 3 999 юаней (приблизительно 588 долларов). Официальные цены для международного рынка станут известны сразу после презентации на глобальном уровне уже на следующей неделе.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Смартфоны
Новости
Миндичу и Чернышеву объявили подозрение по делу о "Династии"
Миндичу и Чернышеву объявили подозрение по делу о "Династии"
Аналитика
Нефть в обход санкций: как швейцарский трейдер может быть связан с РФ через Дубай
Сергей Новиковредактор ленты новостей Нефть в обход санкций: как швейцарский трейдер может быть связан с РФ через Дубай