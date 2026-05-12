19 годин геймінгу і батарея 8000 мАг: Lenovo представила ігровий флагман Legion Y70

Компанія Lenovo офіційно підтвердила вихід Legion Y70 2026 - першого ігрового смартфона під брендом Legion з 2022 року. Презентація новинки відбудеться вже 19 травня у Китаї, а згодом очікується і глобальний реліз.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Lenovo .

Дисплей та залізо

Однією з ключових особливостей Legion Y70 2026 став екран Q10 з діагоналлю 6,82 дюйма. Дисплей має роздільну здатність 2K, частоту оновлення 144 Гц та рекордну пікову яскравість 7000 ніт.

Розробники зазначають, що нова панель споживає навіть менше енергії, ніж стандартні екрани з меншою роздільною здатністю.

Смартфон отримав процесор Snapdragon 8 Gen 5. Хоча це й не Elite-версія, чип демонструє продуктивність на рівні топових флагманів минулого покоління.

Для запобігання перегріву Lenovo використала просунуту систему охолодження: величезну випаровувальну камеру та спеціальний гель із високою теплопровідністю 10 Вт.

Рекордна автономність

Смартфон орієнтований на тривалі ігрові сесії - апарат отримав акумулятор ємністю 8000 мАг. За даними виробника, цього вистачить на:

19,3 години безперервного геймплею;

57,6 години роботи у звичайному режимі.

Пристрій підтримує швидку зарядку потужністю 90 Вт та функцію bypass charging, яка дозволяє живити смартфон безпосередньо від мережі в обхід батареї, що зменшує нагрів під час гри.

Камери та захист

Попри ігровий статус, Legion Y70 2026 отримав якісний набір камер. Основний модуль - це 50-мегапіксельний сенсор Sony LYT-710. Його доповнюють 8 Мп ультраширококутний об'єктив та спеціальний датчик для боротьби з пересвітами та мерехтінням. Для селфі передбачена фронтальна камера на 32 Мп.

Смартфон також захищений за найвищими стандартами захисту від пилу та вологи - IP66, IP68 та IP69. Новинка оснащена швидкою пам'яттю LPDDR5X Ultra та накопичувачем UFS 4.1.

Очікувана ціна у Китаї за версію 12/256 ГБ складе близько 3 999 юанів (приблизно 588 доларів). Офіційні ціни для міжнародного ринку стануть відомі відразу після презентації на глобальному рівні вже наступного тижня.