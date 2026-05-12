ua en ru
Вт, 12 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

19 годин геймінгу і батарея 8000 мАг: Lenovo представила ігровий флагман Legion Y70

16:19 12.05.2026 Вт
2 хв
Новий Y70 2026 отримав рекордну яскравість екрана та потужний процесор
aimg Ольга Завада
19 годин геймінгу і батарея 8000 мАг: Lenovo представила ігровий флагман Legion Y70 Новий Lenovo Legion отримав гігантську батарею та 2K-екран (скриншот: YouTube-канал Kingmi Mobile)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Компанія Lenovo офіційно підтвердила вихід Legion Y70 2026 - першого ігрового смартфона під брендом Legion з 2022 року. Презентація новинки відбудеться вже 19 травня у Китаї, а згодом очікується і глобальний реліз.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Lenovo.

Більше цікавого: Понад 4 млн балів: AnTuTu визначив найпотужніший смартфон квітня

Дисплей та залізо

Однією з ключових особливостей Legion Y70 2026 став екран Q10 з діагоналлю 6,82 дюйма. Дисплей має роздільну здатність 2K, частоту оновлення 144 Гц та рекордну пікову яскравість 7000 ніт.

Розробники зазначають, що нова панель споживає навіть менше енергії, ніж стандартні екрани з меншою роздільною здатністю.

Смартфон отримав процесор Snapdragon 8 Gen 5. Хоча це й не Elite-версія, чип демонструє продуктивність на рівні топових флагманів минулого покоління.

Для запобігання перегріву Lenovo використала просунуту систему охолодження: величезну випаровувальну камеру та спеціальний гель із високою теплопровідністю 10 Вт.

Рекордна автономність

Смартфон орієнтований на тривалі ігрові сесії - апарат отримав акумулятор ємністю 8000 мАг. За даними виробника, цього вистачить на:

  • 19,3 години безперервного геймплею;
  • 57,6 години роботи у звичайному режимі.

Пристрій підтримує швидку зарядку потужністю 90 Вт та функцію bypass charging, яка дозволяє живити смартфон безпосередньо від мережі в обхід батареї, що зменшує нагрів під час гри.

Камери та захист

Попри ігровий статус, Legion Y70 2026 отримав якісний набір камер. Основний модуль - це 50-мегапіксельний сенсор Sony LYT-710. Його доповнюють 8 Мп ультраширококутний об'єктив та спеціальний датчик для боротьби з пересвітами та мерехтінням. Для селфі передбачена фронтальна камера на 32 Мп.

Смартфон також захищений за найвищими стандартами захисту від пилу та вологи - IP66, IP68 та IP69. Новинка оснащена швидкою пам'яттю LPDDR5X Ultra та накопичувачем UFS 4.1.

Очікувана ціна у Китаї за версію 12/256 ГБ складе близько 3 999 юанів (приблизно 588 доларів). Офіційні ціни для міжнародного ринку стануть відомі відразу після презентації на глобальному рівні вже наступного тижня.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Смартфони
Новини
Міндічу і Чернишову оголосили підозру у справі про "Династію"
Міндічу і Чернишову оголосили підозру у справі про "Династію"
Аналітика
Нафта в обхід санкцій: як швейцарський трейдер може бути пов'язаний з РФ через Дубай
Сергій Новіковредактор стрічки новин Нафта в обхід санкцій: як швейцарський трейдер може бути пов'язаний з РФ через Дубай