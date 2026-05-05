Более 4 млн баллов: AnTuTu определил самый мощный смартфон апреля

10:41 05.05.2026 Вт
2 мин
Один процессор установил абсолютный рекорд, захватив почти все позиции в топ-10
aimg Ольга Завада
Бенчмарк AnTuTu обнародовал свежий рейтинг производительности флагманских Android-смартфонов за апрель 2026 года. Результаты тестирования продемонстрировали тотальное доминирование одного чипсета.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на AnTuTu.

Кто стал лидером рейтинга

Первую строчку занял новый флагман iQoo 15 Ultra, который возглавил чарт с результатом 4 126 940 баллов. Следом за ним с минимальным отрывом идут базовый iQoo 15 и игровой Red Magic 11 Pro+.

Все три смартфона-лидера работают на базе новейшего процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm. В целом же девять из десяти самых мощных смартфонов мира оснащены именно этим чипом.

Единственным устройством в списке без процессора Snapdragon стал OnePlus Ace 6 Ultra. Он занял шестое место благодаря чипсету MediaTek Dimensity 9500. Также в десятку лидеров вошли модели от Realme, Oppo, Honor и Vivo.

Более 4 млн баллов: AnTuTu определил самый мощный смартфон апреляРейтинг производительности флагманских Android-устройств AnTuTu за апрель 2026 года (скриншот: AnTuTu)

Как AnTuTu формирует рейтинги?

Для обеспечения объективности результатов команда бенчмарка использует строгую методологию оценивания. Примечательно, что баллы в рейтинге - не единичные рекорды, а средний показатель всех тестов конкретной модели за месяц.

Как отмечают эксперты, это дает пользователям "более реалистичное представление о производительности, чем "лучшие" результаты на скриншотах в сети".

Основные правила отбора устройств:

Количество тестов: модель попадает в список только при наличии минимум 1000 действительных результатов за месяц;

Конфигурация: в списке отображаются версии с наибольшим объемом памяти, которые набрали достаточно баллов для статистики;

Внешние факторы: на итоговый результат отдельного телефона влияют температура устройства, загруженность системы и версия прошивки;

Версии бенчмарка: баллы из разных версий программы (например, V10 и V11) сравнивать нельзя из-за разных систем оценивания.

Данные для этого рейтинга собраны на рынке Китая в период с 1 по 30 апреля 2026 года. Кроме смартфонов, AnTuTu определил и самый производительный планшет - им стал Vivo Pad 6 Pro, который занял первую позицию в своей категории.

