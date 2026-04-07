ua en ru
Вт, 07 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

1500 грн начали выплачивать: Улютин назвал сроки получения на карточки и через "Укрпочту"

12:25 07.04.2026 Вт
2 мин
Есть ли ограничения на использование этих денег?
aimg Валерий Ульяненко
1500 грн начали выплачивать: Улютин назвал сроки получения на карточки и через "Укрпочту" Фото: министр социальной политики Украины Денис Улютин (Виталий Носач, РБК-Украина)

С сегодняшнего дня в Украине начались выплаты 1500 гривен - они будут осуществляться разово в течение апреля. Деньги будут начисляться автоматически.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр социальной политики Денис Улютин рассказал во время телемарафона.

Читайте также: Учителям готовят новое повышение зарплат: что хотят изменить

"На эту выплату могут претендовать все получатели социальных выплат, а также пенсионеры. Вчера уже 540 тысячам пенсионеров, которые получают выплаты через "Укрпочту", был перенаправлен ресурс для того, чтобы "Укрпочта" также начала выплату такой поддержки", - отметил он.

По словам министра, выплата будет начислена автоматически на те же счета или вместе с пенсией, которая приносится представителями "Укрпочты". Он подчеркнул, что за выплатой не нужно идти в любые отделения Пенсионного фонда или почтовые отделения, а средства планируют направить уже на этой неделе.

"С сегодняшнего дня, в течение нескольких дней на банковские счета будут поступать эти средства. Через отделения "Укрпочты", чтобы представителей "Укрпочты" не направлять несколько раз для непосредственной выплаты, она придет вместе с необходимой пенсией, которая приходит ежемесячно в те дни, когда такая пенсия приходит", - сказал Улютин.

Кроме того, он сообщил, что ограничений на расходы этих денег нет. Министр пояснил, что эта выплата осуществляется для того, чтобы "сгладить шоки" из-за топливного кризиса вследствие событий на Ближнем Востоке.

"Непосредственно эта выплата может быть направлена на любые цели, как пожелает непосредственно получатель такой выплаты", - подчеркнул он.

Выплаты по 1500 гривен

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что правительство готовит новые программы поддержки для украинцев. В частности, доплаты пенсионерам и компенсации расходов на топливо.

Отметим, выплату в размере 1500 гривен в апреле получат 13 млн украинцев. Это касается граждан, которые сталкиваются с социальной системой и получают соцвыплаты.

