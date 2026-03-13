Выплата 1500 гривен в апреле: Улютин объяснил, кто точно получит помощь

Выплату 1500 гривен в апреле получат 13 млн украинцев. Это касается граждан, которые сталкиваются с социальной системой и получают соцвыплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра соцполитики Дениса Улютина на часе вопросов к правительству.

"Что касается непосредственно этой выплаты. Выплата будет осуществляться для пенсионеров из числа тех, кто имеет пенсию по возрасту, получателей социальных пособий, непосредственно это семьи с детьми, лица с инвалидностью, это те, кто получают базовую социальную помощь, а также ВПЛ из числа тех, кто получает выплаты на ВПЛ", - отметил он.

По его словам, это 13 миллионов людей, которые непосредственно тем или иным образом сталкиваются с социальной системой и получают социальные выплаты.

"Мы считаем, что большинство или все, кто нуждаются в такой выплате, действительно нуждаются, кто верифицирован с точки зрения их материального положения, и на кого действительно повлияет непосредственно ценовая ситуация на рынке нефтепродуктов, они смогут получить такую выплату", - сказал Улютин.

Он отметил, что выплата поступит автоматически в апреле и никуда обращаться не нужно будет.

"Выплата поступит теми же самыми каналами, которыми они получают непосредственно выплаты все. Если через Укрпочту, то через Укрпочту, если через банковскую систему, то через банковскую систему, и выплата будет одноразовая", - пояснил министр соцполитики.