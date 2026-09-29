ua en ru
Вт, 29 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

150 генів та допомога ШІ: коли вчені насправді відродять мамонта

08:12 29.09.2026 Вт
2 хв
aimg Ольга Завада
150 генів та допомога ШІ: коли вчені насправді відродять мамонта Вчені відсунули дедлайн через складність ДНК (скриншот: Colossal Biosciences)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

ШІ допоможе розгадати генетичну загадку мамонтів і повернути їх до життя. Науковий стартап Colossal Biosciences відклав появу перших мамонтенят до 2030-х років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генерального директора компанії Бенджаміна Ламма виданню TIME.

Colossal Biosciences намагається відродити давнього предка слонів за допомогою технології редагування генів і ДНК, вилученої із заморожених решток мамонта, знайдених у Сибіру 2018 року.

Якщо у 2024 році розробники розраховували виростити мамонтенят у лабораторіях за 4 роки, то зараз дедлайни офіційно змістили.

Перепони геному та допомога ШІ

За словами керівника компанії Бенджаміна Ламма, реліз відбудеться на початку 2030-х років, проте точної дати наразі немає.

Генетики виявили, що робота з геномом мамонта виявилася значно складнішою, ніж відродження первісного вовка, яке компанія успішно завершила у 2025 році.

Спочатку дослідники вважали, що для перетворення ядра клітини слона на ядро мамонта достатньо відредагувати близько 60 генів. Проте нові дані показали, що коригування потребують понад 150 генів, які відповідають за конкретні анатомічні риси, зокрема розмір вух і щільність хутра.

Читайте більше: Вчені розкрили 40-річну помилку: в Антарктиді жили гігантські динозаври

Успішні кейси та інші проєкти

Для прискорення процесів Colossal Biosciences поєднує можливості штучного інтелекту і технологію CRISPR. ШІ аналізує генетичний код, виявляючи ключові відмінності між слонами та їхніми вимерлими сородичами.

Що вже вдалося?

  • Науковцям вивели сімейство з 38 "волохатих мишей", використавши генетичний код мамонта, що відповідає за густу шерсть;
  • Аналітичні алгоритми успішно ідентифікували гени, які контролюють терморегуляцію та розмір вух;
  • Паралельно триває робота над відродженням нелітаючого птаха додо, сумчастого тасманійського тигра й велетенського птаха моа.

Попри затримку, розробники переконані, що залучення ШІ дозволить розшифрувати складні комбінації ДНК і створити життєздатний ембріон уже в найближче десятиліття.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Штучний інтелект Науковці
Новини
Сеул викликав посла України через скандал з полоненими КНДР
Сеул викликав посла України через скандал з полоненими КНДР
Аналітика
"Кульгава качка" Трамп і ризики для України: чого чекати від виборів до Конгресу США
Роман Коткореспондент РБК-Україна "Кульгава качка" Трамп і ризики для України: чого чекати від виборів до Конгресу США