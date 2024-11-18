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До 15 см снега. Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в Украине

Украинцев предупреждают о резком ухудшении погоды (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Синоптики предупреждают граждан о сложных погодных условиях в ближайшие дни и в выходные. В некоторых регионах Украины вероятны сильные порывы ветра, снегопады и метели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

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Когда прогнозируют ухудшение погоды в Украине

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, сложные погодные условия на территории Украины ожидаются со среды, 20 ноября, до ориентировочно воскресенья, 24 ноября.

Уточняется, что подобная ситуация связана с перемещением через территорию Украины активных атмосферных фронтов.

Эксперты рассказали также, когда и где именно украинцам ждать непогоды:

  • 20 ноября - ухудшение погодных условий прогнозируют в западных областях
  • 21-23 ноября - на большей части территории страны
  • 24 ноября - в восточных областях Украины

Какой погоды ждать из-за перемещения атмосферных фронтов

Учитывая перемещение через территорию Украины активных атмосферных фронтов, в период с 20 по 24 ноября украинцам прогнозируют:

  • значительные осадки в виде дождя и снега
  • порывы ветра 15-20 м/с
  • образование снежного покрова высотой 3-15 см (кроме южной части Украины)
  • гололедицу на дорогах
  • гололед и налипание мокрого снега - местами

Тем временем в Карпатах вероятны:

  • сильные снегопады
  • порывы ветра 25-30 м/с
  • метели
  • образование снежного покрова высотой 20-50 см

Когда непогода доберется до Киева и области

В Киевской области ухудшение погодных условий в результате перемещения активных атмосферных фронтов ожидается ориентировочно с 21 ноября.

В УкрГМЦ отметили, что в столичном регионе 21-23 ноября 2024 года ожидаются:

  • значительные осадки в виде дождя и мокрого снега
  • порывы ветра 15-20 м/с
  • образование снежного покрова 3-10 см
  • гололедица на дорогах
  • местами - будут наблюдаться гололед и налипание мокрого снега

При этом оперативную информацию обещают уточнять отдельными
предупреждениями на каждые сутки.

"Погодные условия приведут к усложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушению движения транспорта", - отметили в Укргидрометцентре.

Сообщение УкрГМЦ о сложных погодных условиях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Прогноз погоды в Украине на ближайшие сутки

В течение следующих суток, 19 ноября, погода в Украине ожидается облачная с прояснениями.

Небольшой дождь с мокрым снегом возможен:

  • в западных областях Украины
  • ночью - в западных и в северных областях

На остальной территории - без осадков.

Ветер - юго-западный, 7-12 м/с (в Карпатах - местами порывы 15-20 м/с).

Температура ночью - от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.

Днем украинцам прогнозируют от 3 до 8 градусов выше нуля (в южной части страны - до 13 градусов Цельсия).

Прогноз погоды на 19 ноября в Украине (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В Киевской области 19 ноября ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью возможен небольшой дождь с мокрым снегом. Днем - без осадков. Ветер - юго-западный, 7-12 м/с.

Температура:

  • от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза - ночью
  • 3-8 градусов выше нуля - днем

В Киеве ночью прогнозируют 1-3 градуса тепла, днем - от 5 до 7 градусов Цельсия.

Прогноз погоды на 19 ноября в Киеве и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Когда в Украине начало снежить и где именно

Напомним, в ночь с воскресенья, 29 сентября, на понедельник, 30 сентября, в Карпатах существенно упала температура воздуха, поэтому на высокогорье выпал первый снег.

Пользователи социальных сетей активно делились кадрами, на которых были видны заснеженные склоны и леса.

В ГСЧС также показали, как выглядела заснеженная гора Поп Иван (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, расположенная на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей).

Кроме того, спасатели призвали туристов не пренебрегать безопасностью и воздержаться от походов.

Тем, кто все-таки решил идти в горы, посоветовали подготовиться как следует - взять с собой теплые варежки, бафы для защиты шеи и лица, а также надевать несколько слоев теплой одежды и зимнюю обувь.

Во вторник, 1 октября, на высокогорье Карпат наблюдался снежный покров высотой до 13 сантиметров.

В воскресенье, 3 ноября, первый снег выпал в Харькове, а уже 4 ноября первый снег добрался до Киева.

В среду, 13 ноября, снегом начало засыпать разные регионы страны (начиная с западных областей). 14 ноября Украину продолжало засыпать снегом (первый снег фиксировали в Сумах, Славуте и других населенных пунктах).

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