В 128-й бригаде ответили на жалобы о нехватке еды на фронте

18:45 28.04.2026 Вт
Командование объяснило, что происходит на самом деле
Анастасия Никончук
В 128-й бригаде ответили на жалобы о нехватке еды на фронте Фото: ВСУ (zsu.gov.ua)

Военные прокомментировали сообщения в сети о якобы отсутствии продовольственного обеспечения на одной из позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в сети Facebook.

Читайте также: ССО ударили по базе "Искандеров" в Крыму

Официальная позиция бригады

В подразделении опровергли эту информацию и подчеркнули, что бойцы, выполняющие задачи, получают необходимое обеспечение на регулярной основе.

Речь идет не только о продовольствии, но и о боеприпасах и других ресурсах, необходимых для выполнения задач.

Как осуществляется снабжение

Доставка на позиции организована с использованием беспилотников. В частности, тяжелые БПЛА обеспечивали поставки на указанную позицию 22, 23, 25 и дважды 27 апреля.

Эти факты, как отмечают в бригаде, упоминал и сам военнослужащий, который жаловался на нехватку еды, уточняя, что посылки поступали ежедневно или хотя бы раз в три дня.

Дополнительные условия на позиции

В бригаде также сообщили о наличии видеоподтверждений отправки грузов. Кроме того, на позиции обеспечены стабильный интернет, электроснабжение и постоянная связь.

Командование занимается вопросами ротации личного состава, однако из-за сложной обстановки и нехватки людей это не всегда удается реализовать быстро. В подразделении призвали не распространять непроверенные данные.

Напоминаем, что Украина разворачивает масштабное укрепление оборонительных рубежей вдоль северного направления — от района Киевского водохранилища до Сумской области, с целью усиления защиты границы и предотвращения возможных новых попыток наступления со стороны Росси

Отметим, что беспилотники, предположительно украинского происхождения, вновь нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Туапсинский" в Краснодарском крае России, после чего на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.

