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Цены выросли почти на четверть: сколько стоит обучение в КНУ им. Шевченко в 2026-м

08:08 24.07.2026 Пт
3 мин
За какие специальности придется заплатить больше 100 тысяч гривен за курс?
aimg Василина Копытко
Цены выросли почти на четверть: сколько стоит обучение в КНУ им. Шевченко в 2026-м Цены в КНУ Шевченко на учебный год 2026-2027 выросли (фото: facebook.com kyiv.university)
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Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко официально утвердил стоимость обучения для абитуриентов 2026 года. В зависимости от направления подготовки цены выросли до 27% по сравнению с прошлым годом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные КНУ Шевченко.

Главное:

  • Новая ценовая планка: Самые дорогие программы в КНУ им. Шевченко в 2026 году стали новые направления, где стоимость обучения превышает 119 тыс. грн.
  • Подорожание популярных специальностей: Обучение по таким направлениям, как "Журналистика", "Право", "Международные отношения" и "Маркетинг", подорожало на 27% - до 97,1 тыс. грн.
  • Самые доступные программы: Самыми дешевыми остаются естественные и педагогические специальности (в частности, "Биология", "Физика", "Химия" и среднее образование), где год обучения стоит 54,6 тыс. грн.

Самые дорогие программы: новая планка стоимости

В этом году университет установил самую высокую планку стоимости обучения на отметке более 119 тысяч гривен. В эту категорию вошли три программы, абсолютно новые для КНУ:

  • "Английская филология и два иностранных языка" (язык обучения английский);
  • "Филология, украинский язык и перевод" (для иностранцев, язык обучения украинский);
  • "Международное право" (обучение на английском языке).

В то же время англоязычная программа "Международная коммерция и инвестиции", которая была доступна студентам и в прошлом году, подорожала почти на 8% - до 103,1 тыс. грн за год обучения.

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Престижные специальности: прирост 27%

Значительное удорожание коснулось популярных гуманитарных, юридических и экономических направлений. Год обучения на таких специальностях, как "Журналистика", "Туризм", "Международные отношения", "Международная экономика", "Финансы", "Право", "Маркетинг" и "Публичное управление", теперь обойдется в 97,1 тыс. грн.

Для сравнения, в прошлом году цена на эти направления составила 76,6 тыс. грн, следовательно, прирост составил почти 27%.

Аналогичная тенденция наблюдается в ІТ-сфере: за обучение на "Компьютерных науках", "Кибербезопасности" и "Инженерии программного обеспечения" поступающим в 2026 году придется заплатить 77,7 тыс. грн, что также свидетельствует о росте цены на 27%.

Бюджетные варианты: естественные и педагогические науки

Наиболее доступными в университете остаются естественные науки и специальности, ориентированные на подготовку педагогов. Год обучения по контракту здесь обойдется в 54,6 тыс. грн. К этому перечню относятся:

  • "Культурология", "Биология и биохимия", "Физика и астрономия";
  • "Науки о Земле", "Экология", "Химия";
  • Среднее образование (украинский язык и литература, история, математика, география).

Несмотря на то, что эти направления остаются дешевыми в КНУ, цены на них все равно выросли по сравнению с прошлым годом почти на 25%.

Читайте также о том, что Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко уже 10 лет остается лидером ежегодного консолидированного рейтинга ЗВО Украины. В 2026 году в список вошли 240 университетов из всех регионов.

Ранее мы писали о том, что КПИ и Львовская политехника также обновили цены на обучение в 2026 году. Некоторые специальности подорожали на 28% и 50% соответственно.

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