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ГУР разоблачило сеть СВР России, контролирующую наследие "Вагнера" в Африке

05:30 31.07.2026 Пт
3 мин
Речь идет об организации, действующей под прикрытием политического анализа
aimg Екатерина Коваль
ГУР разоблачило сеть СВР России, контролирующую наследие "Вагнера" в Африке Фото: наследие ППК "Вагнер" перешло под контроль российской разведки (Getty Images)
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Украинская разведка раскрыла, как Кремль использует остатки империи Евгения Пригожина в Африке – внешняя разведка России взяла контроль над скрытой сетью влияния Africa Politology.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины.

Что произошло с империей Пригожина после мятежа

Так называемая ППК "Вагнер", которую основал и возглавлял "повар Путина" Евгений Пригожин, был одним из ключевых инструментов российского влияния в Африке. После неудачного мятежа в России в 2023 году остатки армии Пригожина были реорганизованы в так называемый "Африканский корпус", которым теперь руководит министерство обороны России.

Между тем другая структура главаря "Вагнера" - организация Africa Politology (известная также как The Company) - перешла под операционный и финансовый контроль Службы внешней разведки (СВР) России.

Чем именно занимается Africa Politology

Организация - это скрытая сеть политического влияния, пропаганды, лоббизма и шпионажа. Она разрабатывает стратегии, направленные на вытеснение влияния западных стран и ООН из Африки - ведет дезинформационные кампании, манипулирует общественным мнением, коррумпирует местных журналистов и блоггеров, создает и координирует пророссийские медиа и Telegram-каналы.

Сфера деятельности структуры также включает в себя поддержку пророссийских политиков, организацию протестов, шпионаж, дискредитацию демократических правительств и оппозиционных партий - в частности в ЦАР, Чаде, Мали, Анголе, на Мадагаскаре, в Намибии, ЮАР и других странах Африки.

Конкретные информационные кампании 2024 года

По заданию СВР Africa Politology совершила ряд операций:

  • дискредитацию присутствия гуманитарной организации FHI 360 в ЦАР;
  • противодействие продлению мандата миротворческой миссии ООН MINUSCA в ЦАР;
  • распространение слухов об отравлении президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадер во Франции;
  • дискредитацию Украины на Африканском континенте;
  • разжигание антифранцузских настроений в ЦАР

Кого назвало ГУР

Украинская разведка обнародовала персональные данные ключевых фигурантов, управляющих Africa Politology. Среди них - выходец из СВР Дмитрий Фадеев, координировавший переход организации под контроль Кремля, а также Илья Савельев, Сергей Клюшкин, Сергей Машкевич (ранее куратор проектов Пригожина в Судане), Дмитрий Волков (отвечает за операции в Боливии), Алексей Шилов, США, Тарас Прибашин, Мадагаскари, в Зимбабве и ЦАР), Николай Радковский, а также Юлия Афанасьева-Берег и Ксения Соболева, тоже находящиеся под санкциями США.

Как финансируется сеть

СВР финансирует Africa Politology через компании-прокладки, в частности, АО "Интер" и ООО "Интертехтрейд". Транзакции между ними проводились, чтобы замаскировать происхождение средств, скрыть роль разведки, избежать налогового контроля и минимизировать риск блокирования платежей.

Значительную часть финансирования осуществляют наличными - это, среди прочего, позволяет исполнителям африканских операций СВР завышать сметы, поскольку использование наличных денег почти не контролируется.

Напомним, поведение "Африканского корпуса" в Африке уже вызвало вопросы раньше. По данным ГУР, во время боя в Мали российские военные бросили союзников на произвол судьбы, последствия атаки для них оказались катастрофическими.

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