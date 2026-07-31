ГУР разоблачило сеть СВР России, контролирующую наследие "Вагнера" в Африке
Украинская разведка раскрыла, как Кремль использует остатки империи Евгения Пригожина в Африке – внешняя разведка России взяла контроль над скрытой сетью влияния Africa Politology.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины.
Что произошло с империей Пригожина после мятежа
Так называемая ППК "Вагнер", которую основал и возглавлял "повар Путина" Евгений Пригожин, был одним из ключевых инструментов российского влияния в Африке. После неудачного мятежа в России в 2023 году остатки армии Пригожина были реорганизованы в так называемый "Африканский корпус", которым теперь руководит министерство обороны России.
Между тем другая структура главаря "Вагнера" - организация Africa Politology (известная также как The Company) - перешла под операционный и финансовый контроль Службы внешней разведки (СВР) России.
Чем именно занимается Africa Politology
Организация - это скрытая сеть политического влияния, пропаганды, лоббизма и шпионажа. Она разрабатывает стратегии, направленные на вытеснение влияния западных стран и ООН из Африки - ведет дезинформационные кампании, манипулирует общественным мнением, коррумпирует местных журналистов и блоггеров, создает и координирует пророссийские медиа и Telegram-каналы.
Сфера деятельности структуры также включает в себя поддержку пророссийских политиков, организацию протестов, шпионаж, дискредитацию демократических правительств и оппозиционных партий - в частности в ЦАР, Чаде, Мали, Анголе, на Мадагаскаре, в Намибии, ЮАР и других странах Африки.
Конкретные информационные кампании 2024 года
По заданию СВР Africa Politology совершила ряд операций:
- дискредитацию присутствия гуманитарной организации FHI 360 в ЦАР;
- противодействие продлению мандата миротворческой миссии ООН MINUSCA в ЦАР;
- распространение слухов об отравлении президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадер во Франции;
- дискредитацию Украины на Африканском континенте;
- разжигание антифранцузских настроений в ЦАР
Кого назвало ГУР
Украинская разведка обнародовала персональные данные ключевых фигурантов, управляющих Africa Politology. Среди них - выходец из СВР Дмитрий Фадеев, координировавший переход организации под контроль Кремля, а также Илья Савельев, Сергей Клюшкин, Сергей Машкевич (ранее куратор проектов Пригожина в Судане), Дмитрий Волков (отвечает за операции в Боливии), Алексей Шилов, США, Тарас Прибашин, Мадагаскари, в Зимбабве и ЦАР), Николай Радковский, а также Юлия Афанасьева-Берег и Ксения Соболева, тоже находящиеся под санкциями США.
Как финансируется сеть
СВР финансирует Africa Politology через компании-прокладки, в частности, АО "Интер" и ООО "Интертехтрейд". Транзакции между ними проводились, чтобы замаскировать происхождение средств, скрыть роль разведки, избежать налогового контроля и минимизировать риск блокирования платежей.
Значительную часть финансирования осуществляют наличными - это, среди прочего, позволяет исполнителям африканских операций СВР завышать сметы, поскольку использование наличных денег почти не контролируется.
Напомним, поведение "Африканского корпуса" в Африке уже вызвало вопросы раньше. По данным ГУР, во время боя в Мали российские военные бросили союзников на произвол судьбы, последствия атаки для них оказались катастрофическими.