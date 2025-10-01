В Украине начали изымать из обращения монеты 10 копеек: что нужно знать

С сегодняшнего дня, 1 октября 2025 года, Национальный банк Украины начал постепенное изъятие из наличного обращения монет номиналом 10 копеек. В то же время они остаются платежным средством - торговые сети, сфера услуг и банки и в дальнейшем будут принимать их для расчетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины (НБУ).

В НБУ объяснили, что такие монеты перестали играть существенную роль в наличных операциях, а их изъятие позволит сократить расходы государства и банковской системы на изготовление, транспортировку и обслуживание мелких номиналов. В обращении сейчас находится около 4,1 млрд монет номиналом 10 копеек, что составляет более четверти всех разменных монет.

Монеты, которые будут попадать в банки, больше не будут возвращаться в оборот - их будут изымать и передавать в НБУ для утилизации. Новые 10 копеек больше не будут чеканиться.

Как будут работать расчеты

Банки не будут выдавать 10 копеек во время операций с наличными.

При отсутствии монет в кассе будут применяться правила округления общих сумм в чеке:

от 1 до 24 коп. - в сторону уменьшения до 00 коп;

от 25 до 49 коп. - в сторону увеличения до 50 коп;

от 51 до 74 коп. - в сторону уменьшения до 50 коп;

от 75 до 99 коп. - в сторону увеличения до 00 коп.

При этом безналичные платежи не будут округляться.

В частности, клиентов "Укрпочты" предупредили, что платежи будут округляться.



"Укрпочта предупреждает клиентов об изъятии монет (фото: РБК-Украина)

В НБУ напомнили, что аналогичные правила уже применяются после изъятия из обращения монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. По их оценкам, это не влияет на уровень инфляции, поскольку изменения касаются только итоговой суммы в чеке.