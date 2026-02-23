ua en ru
Главная » Жизнь » Деньги

Нацбанк выпустит обновленные 200-гривневые банкноты: что изменится и надо ли менять "старые"

Украина, Понедельник 23 февраля 2026 15:22
UA EN RU
Нацбанк выпустит обновленные 200-гривневые банкноты: что изменится и надо ли менять "старые" Иллюстративное фото: Нацбанк выпустит обновленные 200-гривневые банкноты (flickr.com)
Автор: Наталья Кава

Национальный банк Украины выпустит обновленные банкноты номиналом 200 гривен. Они появятся в обращении с 25 февраля в рамках планового выпуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Что изменится

На оборотной стороне модифицированных банкнот в правой верхней части будет размещен патриотический лозунг "Слава Украине! Героям слава!".

Все остальные элементы дизайна и защиты соответствуют банкнотам номиналом 200 гривен образца 2019 года.
Гасло "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!" відтепер і на банкнотах номіналом 200 гривень

Нужно ли менять старые банкноты

Гражданам не нужно специально обменивать банкноты предыдущего образца на новые.

Модифицированные 200-гривневые банкноты будут находиться в обращении вместе с банкнотами предыдущих лет изготовления.

Справочно

В августе 2024 года к 33-й годовщине независимости Украины Национальный банк начал выпуск модифицированных банкнот с лозунгом "Слава Украине! Героям слава!".

В обращение уже введены:

  • с 8 августа 2024 года - банкноты номиналом 500 и 1000 гривен;
  • с 23 августа 2024 года - банкноты номиналом 50 гривен;
  • с 21 августа 2025 года - банкноты номиналом 20 гривен.

О введении в обращение модифицированных банкнот номиналом 100 гривен сообщат дополнительно.

Обновление денег в Украине

Напомним, бумажные банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов постепенно выводят из обращения - их полностью заменят монетами.

Также с 1 октября 2025 года Национальный банк Украины начал поэтапное изъятие монет номиналом 10 копеек. В НБУ уточнили, что они остаются законным платежным средством, однако банки больше не выдают их при наличных операциях, а изъятые монеты передают на утилизацию.

Чеканка новых 10 копеек прекращена из-за их низкой востребованности в расчетах

