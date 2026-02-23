Нацбанк выпустит обновленные 200-гривневые банкноты: что изменится и надо ли менять "старые"

Национальный банк Украины выпустит обновленные банкноты номиналом 200 гривен. Они появятся в обращении с 25 февраля в рамках планового выпуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Что изменится На оборотной стороне модифицированных банкнот в правой верхней части будет размещен патриотический лозунг "Слава Украине! Героям слава!". Все остальные элементы дизайна и защиты соответствуют банкнотам номиналом 200 гривен образца 2019 года.

Нужно ли менять старые банкноты Гражданам не нужно специально обменивать банкноты предыдущего образца на новые. Модифицированные 200-гривневые банкноты будут находиться в обращении вместе с банкнотами предыдущих лет изготовления. Справочно В августе 2024 года к 33-й годовщине независимости Украины Национальный банк начал выпуск модифицированных банкнот с лозунгом "Слава Украине! Героям слава!". В обращение уже введены: с 8 августа 2024 года - банкноты номиналом 500 и 1000 гривен;

с 23 августа 2024 года - банкноты номиналом 50 гривен;

с 21 августа 2025 года - банкноты номиналом 20 гривен. О введении в обращение модифицированных банкнот номиналом 100 гривен сообщат дополнительно.