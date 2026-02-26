Внедрит ли Украина евро после присоединения к ЕС? Ответ НБУ

Когда Украина вступит в ЕС, она будет иметь обязательства присоединиться к еврозоне, то есть ввести евро как собственную валюту. В то же время страна получит статус страны-члена с дерогацией (временным отступлением от норм ЕС) по введению евро.

Об этом рассказал заместитель Главы НБУ Владимир Лепушинский в колонке для РБК-Украина .

Читайте также: В Еврокомиссии прокомментировали конкретную дату вступления Украины в ЕС

"Это означает, что внедрение евро будет отложено на переходный период, по крайней мере до выполнения необходимых критериев. Среди них: ценовая стабильность, здоровые государственные финансы (соблюдение критериев долга и дефицита государственного бюджета), стабильность долгосрочных процентных ставок и обменного курса гривны к евро", - пояснил он.

Как увеличивается роль евро на денежном рынке

По словам Владимира Лепушинского, пока же роль евро в украинской экономике и в дальнейшем будет расти. Так, по валюте оплаты импорта товаров евро и доллар уже достигли паритета, даже с учетом значительной доли энергоносителей, которые оплачиваются в долларах. Растет роль евро и в оплате импорта услуг. Среди валюты, которую население покупает для сбережений и вкладывает на депозиты, роль евро тоже усиливается.

Такой рост доли евро в торговых и финансовых операциях может частично снизить трансакционные издержки и расходы на хеджирование валютного риска. Это может способствовать росту торговли и инвестиций с последующим приближением Украины к ЕС, отметил заместитель Председателя НБУ.

Что Украина должна делать именно сейчас

"В то же время дискуссия о рисках присоединения Украины к еврозоне сейчас является скорее воображаемым экспериментом. Нам нужно делать свою домашнюю работу: продолжать евроинтеграционные реформы и обеспечивать макрофинансовую стабильность. Это будет приближать перспективы вступления в зону евро, когда такая дискуссия действительно станет актуальной", - подытожил Владимир Лепушинский.

Читайте также: В Офисе президента прокомментировали, насколько Украина уже интегрирована в ЕС