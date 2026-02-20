Старые купюры до 10 гривен больше не будут принимать: как не потерять деньги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

"С этой даты (2 марта - ред.) эти банкноты перестанут быть средствами платежа и изъяты из наличного обращения. Их нельзя будет использовать при наличных расчетах, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут принимать их для расчетов за товары, услуги и платежных операций", - отметили в НБУ.

Как не потерять деньги: где и когда обменять

Деньги не сгорят мгновенно - НБУ предусмотрел длительный период для их бесплатного обмена на монеты или банкноты других номиналов:

до 26 февраля 2027 года включительно обмен можно осуществить во всех отделениях любых банков Украины.

до 28 февраля 2029 года включительно только в уполномоченных банках: ПриватБанк, Сбербанк, Райффайзен Банк и ПУМБ.

бессрочно - в региональных подразделениях Национального банка.

Почему бумажные банкноты уходят в прошлое

В Нацбанке объясняют, что средний срок службы бумажных 1-10 гривен составляет всего 2,5 года, тогда как монеты могут находиться в обращении до 20-25 лет.

Это позволяет государству значительно экономить на печати, транспортировке и хранении наличных денег. Фактически большинство этих банкнот уже изношены, ведь их постепенное изъятие длится более шести лет.