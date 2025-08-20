10 советов, чтобы не допустить слабоумия в будущем

С возрастом риск развития деменции и болезни Альцгеймера неуклонно растет, и пока не существует волшебной таблетки для их профилактики. Однако это не значит, что мы бессильны. Ученые выделяют ряд факторов образа жизни, которые могут существенно повлиять на здоровье вашего мозга в будущем, даже если у вас есть генетическая предрасположенность.

Что надо делать, чтобы избежать деменции в будущем, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на профессора и диетолога Олега Швеца в Facebook.

Хотя 100% гарантии нет, контроль над определенными привычками связан со снижением частоты когнитивных нарушений. Наиболее перспективными и обнадеживающими направлениями, которые продолжают активно изучать, ученые называют три кита здоровья мозга: регулярная физическая активность, тщательный контроль артериального давления и постоянная умственная тренировка.

Советы для профилактики деменции

Специалисты рекомендуют придерживаться комплексного подхода, который положительно влияет не только на мозг, но и на весь организм:

Контролируйте давление и сахар

Гипертония и высокий уровень глюкозы - враги сосудов, в том числе и тех, что питают мозг.

Поддерживайте здоровый вес

Это снижает риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с деменцией.

Питайтесь сбалансировано

Больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и нежирного белка. Меньше вредных жиров и сахара.

Будьте физически активными

Стремитесь к 150 минут активности средней интенсивности еженедельно.

Тренируйте мозг

Читайте, изучайте новое, играйте в настольные игры, занимайтесь хобби - не давайте мозгу скучать.

Общайтесь

Социальная активность защищает от изоляции, которая является фактором риска когнитивного снижения.

Проверяйте слух

Потеря слуха затрудняет общение и связана с повышенным риском деменции.

Спите достаточно

Старайтесь спать 7-8 часов в сутки для восстановления мозга и тела.

Откажитесь от вредных привычек

Курение и чрезмерное употребление алкоголя наносят прямой вред вашему здоровью.

Избегайте травм головы

Всегда заботьтесь о безопасности во время активного отдыха и в быту.