Точный возраст, в котором нужно избегать лишнего веса, чтобы прожить здоровую и долгую жизнь

Набор лишнего веса в определенном возрасте может существенно повлиять на продолжительность и качество жизни. Ученые определили критический период, когда особенно важно контролировать массу тела, чтобы снизить риск хронических заболеваний и повысить шансы на долголетие.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express .

Детали исследования

Исследование показало, что набор лишнего веса до 30 лет может почти удвоить риск преждевременной смерти. В исследовании, где приняли участие 620 000 взрослых, обнаружили, что люди обычно набирают пол килограмма в год в возрасте от 17 до 60 лет.

Однако, последствия для здоровья были гораздо большими для тех, кто страдал от ожирения в 20 лет, чем для тех, у кого он возник позже в среднем возрасте.

У мужчин, страдавших ожирением до 30 лет, риск преждевременной смерти вырос на 79%, тогда как у женщин - на 84%, по сравнению с теми, у кого вес был в норме.

Ведущий исследователь Хуан Ле из Лундского университета в Мальме, сказал, что эти выводы важны, поскольку большинство увеличения веса, как правило, происходит в раннем взрослом возрасте.

Часто это совпадает с тем, когда люди в возрасте около 20 лет покидают дом и становятся более зависимыми от нездоровой пищи и полуфабрикатов.

Резкое увеличение веса во взрослом возрасте или развитие ожирения в молодом возрасте связано с повышенным риском смерти от многих хронических заболеваний в дальнейшей жизни.

Те, кто набрал вес позже в жизни, также имели повышенный риск, но в значительно меньшей степени. Ожирение в возрасте от 45 до 60 лет увеличивало общий риск примерно на четверть.

А достижение этого порога в возрасте от 30 до 45 лет увеличивало риск на 52%. Среди людей в возрасте до 30 лет каждый набранный килограмм увеличивал риск преждевременной смерти на 24% у мужчин и 22% у женщин.

Какой возраст является критическим

Эксперты утверждают, что годы от 17 до 30 являются "критическим этапом жизни", когда формирование здоровых привычек может иметь длительные преимущества.

"Даже незначительное увеличение веса в 20 лет может увеличить риск преждевременной смерти, если оно продолжается в течение нескольких лет", - сказала старший исследователь и профессор Таня Стокс.