Точный возраст, в котором нужно избегать лишнего веса, чтобы прожить здоровую и долгую жизнь
Набор лишнего веса в определенном возрасте может существенно повлиять на продолжительность и качество жизни. Ученые определили критический период, когда особенно важно контролировать массу тела, чтобы снизить риск хронических заболеваний и повысить шансы на долголетие.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.
Детали исследования
Исследование показало, что набор лишнего веса до 30 лет может почти удвоить риск преждевременной смерти. В исследовании, где приняли участие 620 000 взрослых, обнаружили, что люди обычно набирают пол килограмма в год в возрасте от 17 до 60 лет.
Однако, последствия для здоровья были гораздо большими для тех, кто страдал от ожирения в 20 лет, чем для тех, у кого он возник позже в среднем возрасте.
У мужчин, страдавших ожирением до 30 лет, риск преждевременной смерти вырос на 79%, тогда как у женщин - на 84%, по сравнению с теми, у кого вес был в норме.
Ведущий исследователь Хуан Ле из Лундского университета в Мальме, сказал, что эти выводы важны, поскольку большинство увеличения веса, как правило, происходит в раннем взрослом возрасте.
Часто это совпадает с тем, когда люди в возрасте около 20 лет покидают дом и становятся более зависимыми от нездоровой пищи и полуфабрикатов.
Резкое увеличение веса во взрослом возрасте или развитие ожирения в молодом возрасте связано с повышенным риском смерти от многих хронических заболеваний в дальнейшей жизни.
Те, кто набрал вес позже в жизни, также имели повышенный риск, но в значительно меньшей степени. Ожирение в возрасте от 45 до 60 лет увеличивало общий риск примерно на четверть.
А достижение этого порога в возрасте от 30 до 45 лет увеличивало риск на 52%. Среди людей в возрасте до 30 лет каждый набранный килограмм увеличивал риск преждевременной смерти на 24% у мужчин и 22% у женщин.
Какой возраст является критическим
Эксперты утверждают, что годы от 17 до 30 являются "критическим этапом жизни", когда формирование здоровых привычек может иметь длительные преимущества.
"Даже незначительное увеличение веса в 20 лет может увеличить риск преждевременной смерти, если оно продолжается в течение нескольких лет", - сказала старший исследователь и профессор Таня Стокс.
Поэтому чем раньше люди начнут здоровый образ жизни, тем больше шансов на долгую жизнь.
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