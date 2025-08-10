ua en ru
10 фраз, які показують, що жінка не готова до здорових стосунків

Неділя 10 серпня 2025 20:05
10 фраз, які показують, що жінка не готова до здорових стосунків Які 10 фраз жінки вказують, що вам з нею не по дорозі (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова
Експерт: Віталій Курсік

Іноді ми захоплюємося зовнішнім образом людини, але пропускаємо головне - те, як вона говорить і про що. Психологи називають це "сигналами небезпеки" або червоними прапорцями. Вони можуть свідчити про недовіру, незрілість або токсичні патерни, які зруйнують стосунки ще до того, як вони встигнуть початися.

Які 10 фраз вказують, що жінка не готова до здорових стосунків і вам з нею не по дорозі, розповів для РБК-Україна лайф коуч Віталій Курсік.

Жінка може виглядати, як картинка з Instagram, але достатньо кількох речень і ви розумієте - все, казочка закінчилася і потрібно швидко забиратися.

"При знайомстві слухайте уважно, що жінка говорить. Бо деякі фрази вам розкажуть про неї більше, ніж 100 селфі з фільтрами", - радить експерт.

Фрази, на які варто звернути увагу:

Усі чоловіки однакові

Генералізації вказують на глибокі образи та невирішені конфлікти з минулого. Фактично - чоловік ще не почав говорити та щось робити, але вже у чомусь винен.

Я принцеса, мене треба заслужити

Дуже погана фраза від жінки, яка вказує, що замість партнерства, тут - ієрархія та підживлення его.

У мене високі стандарти

Найперше - важливо розуміти, чи застосовує людина ці стандарти й до себе.

"До речі, часто буває й так, що фраза про стандарти немає нічого спільного з реальністю. Жінці настільки не пощастило на зустрічі з чоловіками, що всі її "стандарти" - норма. Тому краще перепитайте, що вона має на увазі", - радить Віталій Курсік.

Я звикла, щоб чоловік усе вирішував

Готуйтеся бути не партнером, а універсальним апаратом з вбудованим банкоматом. І це може свідчити про небажання брати відповідальність на себе.

У мене багато шанувальників, але…

Така фраза - прихований спосіб викликати ревнощі або відчуття конкуренції.

Мені ніхто не потрібен, я й сама чудово справляюсь

"Це добре, але для чого тоді ці побачення? Це потенційний сигнал закритості до глибокого емоційного контакту", - додає фахівець.

Ти маєш одразу все про себе розповісти

А це вже натяк на контроль і відсутність поваги до особистих меж. І спитайте жінку одразу - вона готова одразу все про себе розповісти?

Я не вірю в кохання

Це ознака, що ви на побаченні з людиною, якій нецікаво бути з кимось по-справжньому. Бо це демонстрація цинізму, яка може блокувати розвиток теплих стосунків.

Мій колишній був ідеальний, просто…

"Історія про колишнього ніколи не закінчується просто, і це ознака, що щось з минулого ще не у минулому", - каже експерт.

Ти мені подобаєшся, але зміни в собі оце й оце…

Зазвичай за цим йде дуже довгий список. І це спроба сформувати партнера "під замовлення". Але це так не працює.

"Такі фрази часто приховують травматичний досвід, потребу в контролі або низький рівень емоційної зрілості. Якщо ви чуєте подібні висловлювання на початку знайомства - це привід замислитися, чи готові ви брати участь у чужих емоційних "війнушках", - резюмує Віталій Курсік.

Він додав, що здорові стосунки починаються там, де є взаємоповага, відкритість і відсутність маніпуляцій, а твоя психіка - не полігон для чужих травм.

