Как понять, что вам нужна помощь психолога или коуча: 10 четких признаков

Суббота 09 августа 2025 12:47
10 признаков, что вам нужна помощь психолога или коуча (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Виталий Курсик

Многие из нас имеют привычку терпеть, убеждая себя: "Еще немного - и пройдет", "Просто стресс", "Я справлюсь". Но есть моменты, когда стоит остановиться и честно признать, что самостоятельно выбраться из этого состояния сложно. И обращение к психологу или коучу - это не стыдно, а абсолютно нормально.

Как понять, что пришло время обратиться за помощью, рассказал для РБК-Украина лайф коуч Виталий Курсик.

Убеждать себя, что "еще не так все плохо" и у вас просто накопилась усталость - это отличительная черта наших людей. Но приходит момент, когда стоит осознать, что вы - живой человек, а не робот на автопилоте.

Вот 10 сигналов, которые не стоит игнорировать:

Ощущение, что вы застряли

Внешне все нормально, но внутри - тупик. Будто ходите по кругу без выхода.

"Все раздражает - даже мелочи. Люди, звуки, даже то, что раньше радовало, сейчас вызывает раздражение. Нет сил даже на приятное. Даже любимая собака или кот - и те немного бесят. Приглашение друзей или поездки не радуют, хочется просто исчезнуть из всех планов. Вам хочется просто лежать и не существовать", - описывает это состояние эксперт.

Самокритика стала фоном жизни

Мысли "Я не заслуживаю", "Я недостаточно хорош" звучат, как заезженная пластинка.

Одни и те же проблемы повторяются снова и снова

Меняются люди и обстоятельства, но ситуации в вашей жизни не меняются. Это называется сценарий и его можно изменить.

Трудности в отношениях

Отношения не складываются или разваливаются без понятных причин, но есть ощущение, что "проблема во мне".

"Будто что-то всегда идет не так. Вы не знаете, почему, но есть подозрение, что постоянно что-то ломаете именно вы", - добавляет Виталий Курсик.

Большие цели есть, а движения - нет

Прокрастинация, сомнения, страхи стопорят любые начинания. И это не лень, а какой-то внутренний барьер, который не дает двигаться вперед.

После больших перемен остался эмоциональный "осадок"

Разрыв отношений, переезд, увольнение или потеря - даже если всё уже позади, эмоции могут оставаться недопрожитыми.

Вы не понимаете, кто вы и чего хотите

Кризис идентичности случается не только у подростков - взрослые тоже иногда теряют себя.

Хочется понять себя глубже

Даже без кризисных событий. Просто - чтобы жить более осознанно и чувствовать себя собой.

"Психолог или коуч - это не только о "починить, когда сломалось". Это еще и о поддержке, понимании и помощи увидеть новые возможности. Специалисты помогут разобраться, найти, понять, выйти на другой путь. Если узнали себя хотя бы в 2-3 пунктах - это сигнал, что пришло время позаботиться о своем внутреннем состоянии", - резюмирует Виталий Курсик.

