10 фраз, которые четко указывают - с этим мужчиной вам не по пути

Суббота 09 августа 2025 20:05
10 фраз, которые четко указывают - с этим мужчиной вам не по пути Какие 10 фраз четко указывают, что этот мужчина вам не подходит (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Виталий Курсик

Он может быть приветливым, улыбчивым и даже помнить, какой ты любишь кофе. Но слова - это как рентген, потому что они показывают то, что он сам не планирует открывать. Если в общении ты слышишь что-то из этого списка, будь внимательна - за милым тоном часто скрывается тревожный звоночек.

Какие 10 фраз мужчины указывают женщине, что им явно не по пути, рассказал для РБК-Украина лайф коуч Виталий Курсик.

Вам весело вместе и приятно, он внимательный и улыбающийся, но от него можно услышать фразы, которые действуют как сирена корабля - красиво звучит, но предупреждает о шторме. Поэтому обратите внимание на эти знаки в переписке или в разговоре

"Я не верю в ярлыки, отношения - это свобода"

Перевод: "Мне удобно, когда ты верна, а я - в свободном плавании". Классика уклонения от ответственности.

"Ему просто удобно, когда вы его ждете, а он будет флиртовать с кем угодно", - добавляет эксперт.

"Моя бывшая была психически нестабильна"

Психологи называют это "отражением" - когда собственные токсичные черты приписывают другим. Следующей "нестабильной" можешь стать и ты.

"Зачем нам эти все разговоры? Я лучше действием покажу"

Это один из видов манипуляции - избегание диалога удобно тем, кто не хочет решать проблемы. А еще - брать ответственность.

"Я сейчас не готов к серьезному, но ты мне очень нравишься"

Мужчина приготовил вам настоящую ловушку - он оставляет тебе надежду, но снимает с себя все обязательства. Поэтому не стоит переоценивать свои ожидания.

"Я такой, какой есть. Принимай меня полностью или никак"

Защитный механизм "жесткая рамка" - таким образом закрывают тему саморазвития и компромиссов. И действительно - зачем работать над собой, если можно вас просто загнать в рамки.

"Ты слишком много анализируешь"

Это способ обесценить твои наблюдения и заставить сомневаться в собственной интуиции.

"Женщина пытается много анализировать тогда, когда не получает ответы на свои вопросы. И это абсолютно нормально. А вот такие фразы - четкий знак, что ничего серьезного с чем мужчиной не получится", - добавляет Виталий Курсик.

"А ты всегда такая эмоциональная?"

Это пассивно-агрессивная атака на вас, потому что в этом вопросе уже заложена критика твоих чувств.

"Мне нравятся простые девушки, без этих заморочек"

Перевод: "Мне комфортнее с теми, кто не задает неудобных вопросов". То есть, вы должны молчать и соглашаться со всем, что человек делает, говорит или не делает.

"Почему ты не ответила сразу?"

Это контроль под видом заботы. Следующий шаг - проверка геолокации. Подарите ему трекер, потому что ему же надо знать, где вы каждую минуту.

"Давай просто кайфовать, без осложнений"

Перевод: "Я ищу развлечения без обязательств, а не нормальных партнерских отношений".

"Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на тех, кто уже на старте завуалировано говорит, что он не твой вариант. Поэтому стоит слушать не только его красивый голос, но и то, что он говорит. А прежде всего - свои собственные ощущения", - советует специалист.

Он отметил, что манипуляторы, избегатели и люди с низкой эмоциональной зрелостью редко признаются в своих намерениях прямо.

"Их фразы - это как дорожные знаки, которые предупреждают, что дальше путь в тупик. Слушай не только слова, но и ощущения, которые они вызывают", - резюмирует Виталий Курсик.

