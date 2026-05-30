Солнечная энергия с орбиты: как Китай планирует питать рои дронов и спутники

Первые удачные испытания в воздухе

Специалисты инженерного проекта Sun Chasing провели успешные тесты наземного прототипа будущей орбитальной станции. Во время эксперимента система смогла беспроводным путем передать стабильную мощность 143 ватта на беспилотник.

Аппарат двигался в воздухе со скоростью 30 километров в час на расстоянии 30 метров от передатчика.

Еще лучшие результаты технология показала при работе с неподвижными объектами. Инженеры достигли эффективности передачи энергии от постоянного тока к постоянному току на уровне 20,8%. На расстоянии 100 метров система выдала мощность 1180 Вт.

Исследователь проекта Sun Chasing Чжан Ицюнь измеряет интенсивность падающего света, отражающегося на фотоэлектрические солнечные элементы, когда они зависают в воздухе.(фото: Университет Сидянь)

Военное и гражданское применение

Руководитель проекта, профессор Дуань Баоянь, заявил, что его команде удалось решить "сверхсложную техническую задачу". Новая антенна способна одновременно питать несколько движущихся целей от одного передатчика.

Благодаря этому одна космическая станция сможет снабжать электричеством десятки объектов:

роям военных беспилотников;

стратосферным летательным аппаратам;

гражданским и военным аварийным радарам;

наземным транспортным средствам в труднодоступных зонах.

Энергетический луч передается с помощью мощной микроволновой антенны. Специальные легкие приемники на самих дронах улавливают эту энергию с эффективностью 88%.

Сейчас инженеры работают над тем, чтобы сделать эти антенны еще меньше и легче. Цель - упрощение будущего запуска на орбиту.

Космическая гонка между США и Китаем

Создание орбитальных топливных и энергетических станций стало новым полем битвы между ведущими странами. Пока Космические силы США выделяют десятки миллионов долларов частным компаниям для разработки химических заправочных станций с гидразином на орбите, Китай делает ставку на экологическую солнечную энергию.

К слову, американские ученые из Калифорнийского технологического института также имеют собственные разработки. Они запустили свой прототип беспроводной передачи энергии MAPLE еще в 2023 году.

Тем не менее, китайская команда уже завершила строительство полноценной наземной системы верификации в провинции Шэньси. Следующим большим шагом для проекта Sun Chasing станут официальные испытания системы непосредственно на околоземной орбите.