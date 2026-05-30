Сонячна енергія з орбіти: як Китай планує живити рої дронів і супутники

Перші вдалі випробування у повітрі

Фахівці інженерного проєкту Sun Chasing провели успішні тести наземного прототипу майбутньої орбітальної станції. Під час експерименту система змогла бездротовим шляхом передати стабільну потужність 143 вати на безпілотник.

Апарат рухався у повітрі зі швидкістю 30 кілометрів на годину на відстані 30 метрів від передавача.

Ще кращі результати технологія показала під час роботи із нерухомими об'єктами. Інженери досягли ефективності передачі енергії від постійного струму до постійного струму на рівні 20,8%. На відстані 100 метрів система видала потужність 1180 Вт.

Дослідник проєкту Sun Chasing Чжан Іцюнь вимірює інтенсивність падаючого світла, що відбивається на фотоелектричні сонячні елементи, коли вони зависають у повітрі.(фото: Університет Сідянь)

Військове та цивільне застосування

Керівник проєкту, професор Дуань Баоянь, заявив, що його команді вдалося вирішити "надскладне технічне завдання". Нова антена здатна одночасно живити кілька рухомих цілей від одного передавача.

Завдяки цьому одна космічна станція зможе постачати електрику десяткам об'єктів:

роям військових безпілотників;

стратосферним літальним апаратам;

цивільним та військовим аварійним радарам;

наземним транспортним засобам у важкодоступних зонах.

Енергетичний промінь передається за допомогою потужної мікрохвильової антени. Спеціальні легкі приймачі на самих дронах вловлюють цю енергію з ефективністю 88%.

Зараз інженери працюють над тим, щоб зробити ці антени ще меншими та легшими. Мета - спрощення майбутнього запуску на орбіту.

Космічна гонка між США та Китаєм

Створення орбітальних паливних та енергетичних станцій стало новим полем битви між провідними країнами. Поки Космічні сили США виділяють десятки мільйонів доларів приватним компаніям для розробки хімічних заправних станцій із гідразином на орбіті, Китай робить ставку на екологічну сонячну енергію.

До слова, американські вчені з Каліфорнійського технологічного інституту також мають власні розробки. Вони запустили свій прототип бездротової передачі енергії MAPLE ще у 2023 році.

З усім тим, китайська команда вже завершила будівництво повноцінної наземної системи верифікації в провінції Шеньсі. Наступним великим кроком для проєкту Sun Chasing стануть офіційні випробування системи безпосередньо на навколоземній орбіті.