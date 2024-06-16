Норвегия выделила Украине миллионы долларов на ремонт энергетики

Норвегия выделила Украине финансовую помощь на ремонт энергетики, которая была повреждена в результате российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Правительство Норвегии предоставит Украине 1,1 млрд крон (около 74 млн долларов) на помощь в ремонте энергетической инфраструктуры. "Россия осуществляет массовые, систематические атаки, чтобы парализовать энергосеть, но украинцы работают днем и ночью, чтобы обеспечить необходимую поставку электроэнергии для населения", - заявил премьер-министр Йонас Гар Стере. Он отметил, что Норвегия ведет диалог с Украиной об использовании предоставленных средств, но "украинцы лучше понимают, что нужно". Премьер также добавил, что важно начать ремонт инфраструктуры до наступления зимы. Норвегия сообщила, что решено, что 120 миллионов крон пойдут на ремонт энергетики в Харькове. В семи родильных и операционных операциях в Харьковской области будут установлены солнечные батареи. Напомним, недавно Норвегия объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи.