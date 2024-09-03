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Норвегия выделила около 50 млн евро на ПВО и дроны для Украины

Осло, Вторник 03 сентября 2024 18:56
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Норвегия выделила около 50 млн евро на ПВО и дроны для Украины Фото: министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Норвегия передаст Международный фонд для Украины 570 миллионов норвежских крон (48,28 миллиона евро). Средства потратят на закупку беспилотников и систем противовоздушной обороны для украинских воинов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Норвегии.

Как отметили в ведомстве, Украина получит больше дронов для войны с россиянами, а также больше средств ПВО для защиты населения Украины и важных объектов инфраструктуры от российских атак.

"Украина остро нуждается в большем количестве военного снаряжения, чтобы защитить себя от российской агрессивной войны. Вместе с другими странами Норвегия сделает все возможное, чтобы внести свой вклад", - отметил министр обороны Бьорн Арильд Грам.

Всего с начала полномасштабной войны в Украине Норвегия внесла 1,8 миллиарда норвежских крон (около 160 млн евро).

Целью деятельности такого фонда является закупка вооружений у промышленности для дальнейшей передачи Украине.

Что предшествовало

Напомним, в апреле стало известно, что Норвегия за последние месяцы предоставила Украине военную помощь на 90 млн евро.

При этом в июне Норвегия выделила 1,1 млрд крон (около 74 млн долларов) на восстановление энергетических объектов в Украине, которые были повреждены в результате российских ударов.

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