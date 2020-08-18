Кравчук розповів, чим займеться Фокін у ТКГ

Фото: Вітольд Фокін (obozrevatel.com)

Фокін має розпочати діалог з окупованим Донбасом

Перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін у складі української делегації в Тристоронній контактній групі буде відповідати за комунікацію з громадянським суспільством окупованого Донбасу. Його залучили через досвід і позицію.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

За його словами, кандидатуру Фокіна запропонував голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Але сам Єрмак не може пропонувати без узгодження з президентом. Тому що людей, які працюють в українській делегації ТКГ, затверджує президент указом. Єрмак детально вивчив це питання, запропонував різні варіанти, в результаті Вітольд Павлович затверджений як перший заступник голови делегації", - зазначив Кравчук.

Він підкреслив, що основне завдання Фокіна, хоч і не єдине, - стати комунікатором в переговорах інститутів громадянського суспільства, які знаходяться на непідконтрольній і підконтрольній території.

"Вітольд Павлович працював з 16 років на Донбасі на шахтах, він особисто знає там багато людей. Він пройшов дуже довгий, дуже непростий шлях від коногона (були тоді коні на шахті) до прем'єр-міністра України. Людина, яка має позицію і досвід, яка хоче, щоб Україна була державою, яка будує демократичне цивілізоване життя. Тому саме йому і запропонували розпочати цей діалог", - додав Кравчук.

Зазначимо, сьогодні було опубліковано президентський указ про введення Фокіна до складу української делегації в ТКГ.

Нагадаємо, цього тижня має пройти відеоконференція ТКГ, після якої стане відома формула наступного обміну полоненими.

Також раніше Кравчук заявляв, що до роботи ТКГ можуть залучити ще більше людей з Донбасу.