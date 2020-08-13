ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Формула нового обміну полоненими стане відома 18 серпня, - Кравчук

Київ, Четвер 13 серпня 2020 13:40
Формула нового обміну полоненими стане відома 18 серпня, - Кравчук
Фото: Леонід Кравчук (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна активізує підготовку нового обміну полоненими

Деталі нового обміну полоненими на Донбасі стануть відомі на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи. Засідання відбудеться наступного тижня 18 серпня.

Про це в інтерв'ю "Українському радіо" заявив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

За його словами, цього тижня українська делегація в ТКГ обговорювала це питання, проте не всі деталі можна оголосити публічно.

"18 серпня буде відеоконференція. Це питання (обмін полоненими, - ред.) буде поставлено в повному обсязі. І я думаю, не просто поставлено, а ми будемо точно знати, який обмін, навіть кількість людей з нашої та їх сторони, що будуть обміняні", - заявив Кравчук.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що Київ передав ОБСЄ новий список для обміну полоненими; тепер Україна чекає узгоджений список від "тієї сторони".

До цього голова Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що обмін полоненими з окупаційними силами може пройти в найближчі тижні.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Донбасобмін полоненимиКравчук
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся