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До роботи ТКГ можуть залучити ще більше людей з Донбасу, - Кравчук

Київ, Понеділок 10 серпня 2020 14:29
До роботи ТКГ можуть залучити ще більше людей з Донбасу, - Кравчук
Фото: Леонід Кравчук (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кравчук розповів про плани у роботі ТКГ

Українська сторона має намір залучити до роботи Тристоронньої контактної групи ще одного або декількох людей з Донбасу. Передбачається, що це допоможе переговорного процесу.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

Зокрема, Кравчук на питання про плани змінити роботу ТКГ відповів, що Київ хоче залучити до переговорів людей або людину, яка добре знає Донбас, що проживала і працювала там.

"Нам головне - почути тих людей, які живуть на Донбасі. Ми заявляємо скрізь, що це українці, це наша територія. Вона українська. Але для того, щоб установити мир, треба знати не тільки бажання тих "керівників", які сьогодні є на тій частині Донецької та Луганської областей, а головне - людей, які там живуть", - заявив Кравчук.

Нагадаємо, раніше Кравчук уточнив, з ким із ОРДЛО готовий вести переговори щодо Донбасу, - це представники громадянського суспільства, які не причетні до окупації та управління регіоном.

Зазначимо, на сьогодні у роботі ТКГ беруть участі представники окремих районів Донбасу - журналісти Денис Казанський і Сергій Гармаш, лікар Костянтин Лібстер і юрист Вадим Горан.

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