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​​​​​​​Кравчук рассказал, чем займется Фокин в ТКГ

Киев, Вторник 18 августа 2020 15:18
​​​​​​​Кравчук рассказал, чем займется Фокин в ТКГ
Фото: Витольд Фокин (obozrevatel.com)
Автор: Владислав Красинский

Фокин должен начать диалог с оккупированным Донбассом  

Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин в составе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе будет отвечать за коммуникацию с гражданским обществом оккупированного Донбасса. Его привлекли из-за опыта и позиции.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

По его словам, кандидатуру Фокина предложил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Но сам Ермак не может предлагать без согласования с президентом. Потому что людей, которые работают в украинской делегации ТКГ, утверждает президент указом. Ермак детально изучил этот вопрос, предложил разные варианты, в итоге Витольд Павлович утвержден как первый заместитель главы делегации", - отметил Кравчук.

Он подчеркнул, что основное задание Фокина, хоть и не единственное, - стать коммуникатором в переговорах институтов гражданского общества, которые находятся на неподконтрольной и подконтрольной территории.

"Витольд Павлович работал с 16 лет на Донбассе на шахтах, он лично знает там много людей. Он прошел очень длинный, очень непростой путь от коногона (были тогда кони на шахте) до премьер-министра Украины. Человек, который имеет позицию и опыт, который хочет, чтобы Украина была государством, которое строит демократическую цивилизованную жизнь. Потому именно ему и предложили начать этот диалог", - добавил Кравчук.

Отметим, сегодня был опубликован президентский указ о введении Фокина в состав украинской делегации в ТКГ.

Напомним, на этой неделе должна пройти видеоконференция ТКГ, после которой станет известна формула следующего обмена пленными.

Также ранее Кравчук заявлял, что к работе ТКГ могут привлечь еще больше людей с Донбасса.

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