"Ты была большим светом". На фронте погибла бывшая журналистка и минометчица Алла Пушкарчук ("Рута")

О трагическом известии сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение в Facebook журналиста и военного Дмитрия Крапивенко.

Детали смерти Аллы Пушкарчук

В комментарии Института массовой информации Дмитрий уточнил, что Алла погибла в Донецкой области в результате обстрелов.

"Сегодня погибла Алла Пушкарчук ("Рута"). Хрупкая девушка, ушедшая на войну еще в 2014-м, покинула мир искусства, обучение в университете Карпенко-Карого и вожделенную карьеру театроведа", - написал он.

"Последний (не крайний, к сожалению) раз мы говорили с ней уже в этом году. Договорились написать друг другу, "когда будут какие-то хорошие новости". Их не произошло. Случился роковой обстрел, унесший жизнь Руты. Алла была из того поколения. , что взрослело на войне и жадно строило планы на будущее. Никто не заменит Аллу. Ни в мирной жизни, ни в военной. Это большая утрата в полном смысле, - написал Дмитрий.

Алла Пушкарчук также работала в издании "Читомо" редактором новостной ленты и координировала проект "Люди с пустых стульев".

Алла Пушкарчук погибла на войне (фото: facebook.com/krapyvenko.dmytro)

Что известно об Алле

Как известно, с августа 2014 по апрель 2018 Алла работала в 5-м отдельном батальоне Украинской добровольческой армии как журналистка и фотограф. Тогда она и получила позывной "Рута". Алла окончила университет Карпенко-Карого по специальности "театроведение".

Алла Пушкарчук ушла с любимым на войну (фото: facebook.com/tetyana.teren)

После демобилизации работала журналисткой и редактором новостной ленты в журнале "Український тиждень" (2018 - 2020), пиарщицей в издательском доме "Комора" (2019-2020). В 2021 году полгода работала выпускной редактором издания о литературе "Читомо".

После начала полномасштабного вторжения Алла Пушкарчук вместе с любимым присоединилась к ВСУ.

По данным Института массовой информации, Алла Пушкарчук стала 77-й в списке медийщиков, погибших в результате российской агрессии против Украины.

"Думаю о том нашем июне, в котором было так много близости и тепла. Думаю о нашей израненной Харьковщине, родной для Руты. И думаю о Руте, юной прекрасной девушке, которая ушла на фронт 2014-го. Рута, ты была большим большим светом, лети", - с болью написала об Алле редактор и издательница Татьяна Терен.

"Рута" с любимым (фото: facebook.com/tetyana.teren)