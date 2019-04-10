Смачно і різноманітно: топ-4 ідеальних перекусів від дієтолога

Професійний дієтолог і експерт по правильному харчуванню і схудненню Катя Медушкина зазначає, що перекус в першій половині дня повинен бути легким і різноманітним, але, головне, в цей час можна побалувати себе чимось смачним. Топ ідеальних варіантів цього прийому їжі вона опублікувала на сторінці в Facebook.

Експерт зазначає, що перекусів може бути кілька: між сніданком і обідом, між обідом і вечерею і перед сном.

Вона назвала топ-4 перекусу, які можна просто і швидко приготувати, а також взяти з собою:

Цільнозернові хлібці + сир рікотта легка + свіжий соковитий фрукт або ягоди (наприклад, персик/манго/полуниця).

Тости з цільнозернового хліба + м'який сир + риба солена, наприклад, форель.

Сир 2-5% + велика крихта з цільнозернового хлібці + свіжа ягода + полити ложкою меду.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Натуральний йогурт + сир + какао-порошок + цукрозамінник, збити все в блендері і за бажанням посипати тертим гірким шоколадом (буквально півкубика).

Раніше дієтолог Ольга Усенко розповіла про "дієту долоні", яка допоможе визначити оптимальний розмір порції для кожної людини.

До речі, професійний дієтолог Світлана Фус озвучила життєво важливий для кожного організму мікроелемент, який сприяє зміцненню імунітету і допомагає запобігти ожирінню.

До слова, експерт по схудненню Катя Медушкина розвінчала поширені міфи про правильне харчування.