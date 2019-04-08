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Жир на талії і боках: дієтолог назвала мікроелемент для краси і здоров'я

Lite » Їжа 08.04.2019 - 14:13
Жир на талії і боках: дієтолог назвала мікроелемент для краси і здоров'я
Ілюстративне фото (pexels.com)

Світлана Фус розповіла про наслідки дефіциту йоду

Професійний дієтолог Світлана Фус нагадала про життєво важливий мікроелемент, який впливає не тільки на здоров'я, але і стрункість. В Instagram вона написала, що українці страждають від дефіциту йоду, тому варто знати про норми та джерела отримання цього мікроелемента.

Експерт зазначає, що хронічний йододефіцит призводить до низки порушень метаболізму: зниження імунітету, підвищення стомлюваності, а також відкладення запасів жиру в області стегон, живота і боків.

"Йод використовується організмом для синтезу гормонів щитовидної залози, які відповідають за обмін речовин. Ми отримуємо йод переважно з їжі, невелику кількість також надходить з повітря і води. На жаль, більшість населення не може забезпечити організм потребою у йоді", - навела сумний факт дієтолог.

Фус підкреслила, що основними джерелами йоду в раціоні є морепродукти. Важлива роль відведена і додаванню в їжу йодованої солі.

Жир на талії і боках: дієтолог назвала мікроелемент для краси і здоров'я

Ілюстративне фото (pexels.com)

"Йод потрібен кожній людині щоденно протягом всього життя. Кількість залежить від віку: 90 -120 мкг / день потрібно дітям до 12 років, для дорослих - 150 мкг йоду на день, а вагітні та жінки, які годують груддю, повинні отримати 200 - 250 мкг/ доб цього елементу", - розповіла вона.

Раніше Світлана Фус дала поради, як відучитися вживати продукти з фаст-фуду.

До речі, експерт по схудненню Катя Медушкина розвінчала поширені міфи про правильне харчування, і розповіла, що здоровий раціон – це не дорого і не затратно по часу.

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