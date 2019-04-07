Дорого і довго: дієтолог розвіяла головні міфи про правильне харчування

Фото: Катя Медушкина (instagram.com/katya_medushkina)

Експерт на своєму прикладі показала, що правильно харчуватися зовсім не затратно

Профессиональній дієтолог і експерт по схудненню Катя Медушкина вважає, що правильне харчування, всупереч розхожій думці, - це не витратна стаття бюджету, а доступний кожному раціон. На обственном прикладі вона показала, що здорова їжа може бути недорогою та якісною. Відповідний пост експерт написала в Instagram.

Ще одним полилковим судженням фахівець вважає поширену переконаність у тому, що на приготування страв йде багато часу. Сама дієтолог зізналася, що готувати не любить, а на цей процес у неї йде не більш півгодини.

"У правильного харчування два основних міфи: дорого купувати і довго готувати. Давайте розвіємо обидва на моєму власному прикладі. Я люблю натуральну їжу, з природними здоровими ароматами. А готувати не люблю - у мене і без цього справ вистачає. Тому за 30 хвилин я готую повністю всі!" - зауважила Катя.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Вона заявила, що закуповує продукти за списком на тиждень вперед, тому витрачає в магазині мінімум часу на пошуки серед полиць. У раціоні дієтолога немає новомодних суперфудов, а переважають доступні кожному продукти.

Експерт навела чек-лист продуктів, які потрібно вживати при схудненні:

Крупи: гречка, рис, пшоно, вівсяні пластівці, перловка, ячна, булгур.

Макарони з т/з пшениці.

Боби: боби, горох, нут, квасоля.

Хліб і хлібці ц/з або житній (житнього борошна > 80%).

Рослинні олії холодного віджиму: оливкова, кукурудзяна, соняшникова, олія, лляна та ін

Молочні продукти: молоко, кефір, йогурти без добавок, сир, сметана 10%, вершкове масло, сири тверді та м'які.

Яйця.

Мед, горіхи, насіння, сухофрукти.

Овочі свіжі і заморозки, свіжа зелень для салатів.

Фрукти і ягоди - свіжі або заморозки.

Пісне м'ясо, птиця без шкіри і жиру, м'ясні субпродукти.

Риба біла і червона, морепродукти.

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