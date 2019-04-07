Дорого і довго: дієтолог розвіяла головні міфи про правильне харчування

Експерт на своєму прикладі показала, що правильно харчуватися зовсім не затратно
Профессиональній дієтолог і експерт по схудненню Катя Медушкина вважає, що правильне харчування, всупереч розхожій думці, - це не витратна стаття бюджету, а доступний кожному раціон. На обственном прикладі вона показала, що здорова їжа може бути недорогою та якісною. Відповідний пост експерт написала в Instagram.
Ще одним полилковим судженням фахівець вважає поширену переконаність у тому, що на приготування страв йде багато часу. Сама дієтолог зізналася, що готувати не любить, а на цей процес у неї йде не більш півгодини.
"У правильного харчування два основних міфи: дорого купувати і довго готувати. Давайте розвіємо обидва на моєму власному прикладі. Я люблю натуральну їжу, з природними здоровими ароматами. А готувати не люблю - у мене і без цього справ вистачає. Тому за 30 хвилин я готую повністю всі!" - зауважила Катя.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Вона заявила, що закуповує продукти за списком на тиждень вперед, тому витрачає в магазині мінімум часу на пошуки серед полиць. У раціоні дієтолога немає новомодних суперфудов, а переважають доступні кожному продукти.
Експерт навела чек-лист продуктів, які потрібно вживати при схудненні:
Нагадаємо, що дієтолог Світлана Фус розповіла, як відмовитися від фаст-фуду і перейти на правильне харчування.
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