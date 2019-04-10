Вкусно и разнообразно: топ-4 идеальных перекусов от диетолога

Эксперт отметила, что в первой половине дня можно позволить себе вкусненькое
Профессиональный диетолог и эксперт по правильному питанию и похудению Катя Медушкина отмечет, что перекус в первой половине дня должен быть легким и разнообразным, но, главное, в это время можно побаловать себя чем-то вкусным. Топ идеальных вариантов этого приема пищи она опубликовала на странице в Facebook.
Эксперт отмечает, что перекусов может быть несколько: между завтраком и обедом, между обедом и ужином и перед сном.
Она назвала топ-4 перекуса, которые можно просто и быстро приготовить, а также взять с собой:
Иллюстративное фото (pexels.com)
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