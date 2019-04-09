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Дієта долоні: дієтолог назвала оптимальні порції страв для тих, хто худне

Lite » Їжа 09.04.2019 - 08:52
Дієта долоні: дієтолог назвала оптимальні порції страв для тих, хто худне
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла, як вимірювати порції різних продуктів і страв

Дієтолог і експерт по правильному харчуванню Ольга Усенко розповіла про принципи "дієти долоні" та озвучила норми порцій, які варто з'їдати в день для підтримки стрункості. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

За словами експерта, ця система буде доречною і тоді, коли під руками немає кухонних ваг, тому що так можна визначити оптимальну кількість їжі відповідно до індивідуальних потреб організму.

Розмір стиснутого кулака:
Розмір стиснутого кулака підходить для розрахунку гарнірів і продуктів з високим вмістом складних вуглеводів:

Розмір однієї долоні:
За розміром однієї долоні можна визначити кількість фруктів, яке можна з'їдати щодня.

Дієта долоні: дієтолог назвала оптимальні порції страв для тих, хто худне
Фото: instagram.com/usenochka

Розмір долоні без пальців:
Площа від підстави зап'ястя до основи пальців підходить для розрахунку норми продуктів, багатих білком:

  • м'ясо
  • птах
  • морепродукти
  • рибка

Розмір двох долонь разом:
Це відмінний спосіб розрахувати норму овочів.

Дієта долоні: дієтолог назвала оптимальні порції страв для тих, хто худне

Фото: instagram.com/usenochka

Розмір двох вказівних і середніх пальців разом:
Поєднавши вказівні і середні пальці на обох руках, ви зможете правильно визначити порцію сиру.

Розмір першої фаланги великого пальця:
Цей розмір допоможе визначити необхідну кількість вершкового масла.

Дієта долоні: дієтолог назвала оптимальні порції страв для тих, хто худне
Фото: instagram.com/usenochka

"Щось з цього бажано їсти раз на день, а щось можна і 2 рази в день, наприклад, овочі. Вони повинні бути мінімум 2-3 рази за день", - зазначає Ольга.

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