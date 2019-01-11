ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Тепер з Надею Дорофєєвою може прогулятися кожен: Дантес запустив кумедний флешмоб (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.01.2019 - 12:26
Тепер з Надею Дорофєєвою може прогулятися кожен: Дантес запустив кумедний флешмоб (фото)
Дантес і Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дантес вже отримав десятки дійсно смішних фотожаб з фото хворої Дорофєєвої

Надя Дорофєєва зі своїм чоловіком-блогером Володимиром Дантесом продовжують ніжиться під теплим Дубайським сонцем. І все ж зимову відпустку солістки "Время и Стекло" було зіпсовано у перший же день, коли з'ясувалося, що Дорофєєва захворіла. Співачка навіть зазначила, що таке з нею трапляється часто — поки працює не хворіє, але тільки відправляється на відпочинок, як "привіт застуда".

Поступово Дорофєєва приходить в себе, але навіть температура не заважає їй милуватися красотами емірату. Нещодавно співачка з чоловіком і друзями захопила яскравими фото польоту на повітряній кулі.

При цьому веселий Володимир Дантес організував цікавий флешмоб зі своєю коханою. Блогер запропонував кожному бажаючому "прогулятися з Дорофєєвою". Для цього Дантес сфотографував співачку під час її відпочинку в готельному номері. Дорофєєва позує в марлевій пов'язці. При цьому кмітливий Дантес пропонує кожному завантажити фото Дорофєєвої собі на телефон і робити фото в цікавих місцях.

Надя Дорофєєва

"Фото для всіх, хто хоче погуляти з Надею Дорофєєвою, як це зробив я", — підписав знімок Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Також свій пост Дантес супроводив смішними сниками, де він гуляє в закритому парку розваг MG Worlds of Adventure в Дубаї. Наді поруч з ним немає, але є її фото.

Володимир Дантес

Дантес запустив флешмоб з Дорофєєвої

Володимир Дантес запустив флешмоб з фото злегка хворої Наді Дорофєєвої (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Шанувальники зоряної пари не змусили себе довго просити, підхопивши цікаву пропозицію прогулятися зі своєю улюбленою виконавицею. В особисті повідомлення Володимира Дантеса вже надіслали десятки смішних фото.

Багато зробили веселі фотожаби та колажі.

Тепер з Надею Дорофєєвою може прогулятися кожен: Дантес запустив кумедний флешмоб (фото)

Тепер з Надею Дорофєєвою може прогулятися кожен: Дантес запустив кумедний флешмоб (фото)

Тепер з Надею Дорофєєвою може прогулятися кожен: Дантес запустив кумедний флешмоб (фото)

Тепер з Надею Дорофєєвою може прогулятися кожен: Дантес запустив кумедний флешмоб (фото)

Тепер з Надею Дорофєєвою може прогулятися кожен: Дантес запустив кумедний флешмоб (фото)

Тепер з Надею Дорофєєвою може прогулятися кожен: Дантес запустив кумедний флешмоб (фото)

Тепер з Надею Дорофєєвою може прогулятися кожен: Дантес запустив кумедний флешмоб (фото)

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Нагадаємо, що шанувальники бурхливо обговорювали новий образ Дорофєєвої, який вона вибрала для новорічних свят. Думка підписників традиційно розділилася на два "ворогуючих табори".

Також відзначимо, що раніше LITE запускав опитування та пропонував обрати найчуттєвіше вбрання українських зірок в латексі. Серед виконавців "засвітилася" також і Дорофєєва.

Надя Дорофєєва: біографія відео: РБК-Україна)

"З нею все добре": Володимир Дантес показав постільний знімок Дорофєєвої Januhairy: знову набирає популярність флешмоб неголених ніг і пахв
Новини України Надя ДорофеєвафлешмобВладимир Дантес
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся