Теперь с Надей Дорофеевой может прогуляться каждый: Дантес запустил забавный флешмоб (фото)

Дантес и Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дантес уже получил десятки действительно смешных фотожаб с фото заболевшей Дорофеевой

Надя Дорофеева со своим мужем-блогером Владимиром Дантесом продолжают нежится под теплым Дубайским солнцем. И все же зимний отпуск солистки "Время и Стекло" был испорчен в первый же день, когда выяснилось, что Дорофеева заболела. Певица даже отметила, что такое с ней случается часто — пока работает не болеет, но только отправляется на отдых, как "привет простуда".

Постепенно Дорофеева приходит в себя, но даже температура не мешает ей любоваться красотами эмирата. Недавно певица с мужем и друзьями восхитила яркими фото полета на воздушном шаре.

При этом веселый Владимир Дантес организовал забавный флешмоб со своей любимой. Блогер предложил каждому желающему "прогуляться с Дорофеевой". Для этого Дантес сфотографировал певицу во время ее отдыха в отельном номере. Дорофеева позирует в марлевой повязке. При этом находчивый Дантес предлагает каждому скачать фото Дорофеевой себе на телефон и делать фото в интересных местах.

"Фото для всех, кто хочет погулять с Надей Дорофеевой, как это сделал я", — подписал снимок Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Также свой пост Дантес сопроводил смешными сниками, где он гуляет в закрытом парке развлечений MG Worlds of Adventure в Дубае. Нади рядом с ним нет, но есть ее фото.

Владимир Дантес запустил флешмоб с фото приболевшей Нади Дорофеевой (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Поклонники звездной пары не заставили себя долго упрашивать, подхватив забавное предложение прогуляться со своей любимой исполнительницей. В личные сообщения Владимира Дантеса уже прислали десятки смешных фото.

Многие сделали веселые фотожабы и коллажи.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Напомним, что поклонники бурно обсуждали новый образ Дорофеевой, который она выбрала для новогодних праздников. Мнение подписчиков традиционно разделилось на два "враждующих лагеря".

Также отметим, что ранее LITE запускал опрос и предлагал выбрать самый чувственный наряд украинских звезд в латексте. Среди исполнительниц "засветилась" также и Дорофеева.

Надя Дорофеева: биография (видео: РБК-Украина)