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"Кудряшка Сью": в сети обсуждают новую прическу Нади Дорофеевой

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.01.2019 - 16:04
"Кудряшка Сью": в сети обсуждают новую прическу Нади Дорофеевой
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица начала 2019 год в новом образе

Популярная украинская певица и участница известной группы "Время и стекло" Надя Дорофеева, которая поразила фанов изменениями во внешности, поделилась новым снимком в Instagram, чем вызвала бурные обсуждения в комментариях. Поклонники артистки не сошлись во мнениях относительно ее новой прически.

Подопечная Потапа вошла в новый 2019 год с кудрявыми волосами. Надя уже не раз меняла стиль и цвет своих волос, однако в таком образе предстала впервые.

Дорофеева продемонстрировала новую прическу во всей красе на новом селфи, кратко подписав его: "Кудрявая".

&quot;Кудряшка Сью&quot;: в сети обсуждают новую прическу Нади Дорофеевой

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Многим подписчикам Надины кудряшки пришлись по душе, о чем они и сообщили в комментариях.

"Тебе очень идет!! Красотка!", "Боже какая ты красивая. Нет слов, богіння", "Кучеряжка-симпотяжка", "Вааааай, Барашек любимый", "Ваааау, Такая милашка", "Кудряшка Сью", "Надя, как же красиво", "Ты шикарная в любых образах", "Класс, вот это так топ прическа, очень красиво. С такой прической ты напоминаешь мне миленького барашка", - пишут поклонники.

&quot;Кудряшка Сью&quot;: в сети обсуждают новую прическу Нади Дорофеевой

&quot;Кудряшка Сью&quot;: в сети обсуждают новую прическу Нади Дорофеевой

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Однако другим такой стиль не понравился и они отметили, что Наде он не идет и с прямыми волосами ей было лучше.

"Честно тебе не идет", "Настя Каменских на минималках)", "Надя тебе не подходят кудряшки. Скажу честно", "Тебе не идут короткие волосы", "Надя вам эта прическа не идет", "Жесть", "Не делай так больше", "Тоби нейде тоби з ровними краще", "Если честно то - Шо попало. Кучеряшки это явно не Ваш конек)", "Вам так не идет",  считают фолловеры.

&quot;Кудряшка Сью&quot;: в сети обсуждают новую прическу Нади Дорофеевой

&quot;Кудряшка Сью&quot;: в сети обсуждают новую прическу Нади Дорофеевой

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, ранее Надя Дорофеева восхитила гостей праздничным столом.

Мы также писали о том, что Надя Дорофеева поделилась своими смелыми желаниями и мечтами, часть из которых сбылась, хоть пару лет тому они казалась недосягаемыми. Теперь, заглядывая в свой список, артистка не может поверить в происходящее.

Видео: РБК-Украина

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