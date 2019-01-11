"Решилась и не зря": Дорофеева с Дантесом отправилась в воздушное приключение

Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица поделилась эмоциями от необычного приключения в Дубае

Популярная украинская певица, участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, которая заболела и даже попала в больницу на отдыхе в Дубае, порадовала поклонников хорошим самочувствием. На своей странице в Instagram артистка рассказала, что они с мужем Владимиром Дантесом решились на яркое приключение - полет на воздушном шаре.

Надя опубликовала нежный снимок, сделанным во время полета - на нем Владимир нежно целует супругу, а она счастливо улыбается. По словам певицы, сначала ей было немного страшно, однако в итоге она осталась очень довольна, что все же решилась.

Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Когда я была маленькая, мне почему - то часто снился один и тот же сон. Меня несет воздушный шар, я стою в корзине и смотрю вниз. Вижу на земле лису. Вываливаюсь из корзины и падаю в стог сена. В этот момент я просыпалась. Снился мне этот сон раз 10. Не знаю к чему, но я опасалась этого вида транспорта))) А сегодня решилась и не зря ! Было немного страшно в начал. Нас проинструктировали как себя вести, какое положение принять при посадке. Команда, конечно, профессионалы да еще и харизматичные, все время шутили ) Эмоции - супер! Будете в Дубае - обязательно попробуйте", - поделилась эмоциями Дорофеева.

Скриншот поста: (instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонникам очень понравилось нежное фото Нади и Вовы и они отметили, что они очень красивая пара, а также пожелали певице здоровья.

"Не болей, зайка", "Красивые такие", "Какие вы", "Цікаво, ти така гарна, обожнюю та люблю тебе", "Ви така класна пара", "Какие вы красивые, счастливые", "Обожаю ваши совместные фотки", ну просто котики", "Хорошего отдыха И никогда больше не болей!", "Вы такие милые, так друг другу подходите. Вы лучше всех", "Какая прелесть", "Молодец что решилась" - пишут пользователи сети в комментариях.

Скриншот комментариев: (instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофеева и Дантес также опубликовали несколько кадров с видами с воздушного шара в "историях" своих аккаунтов.

Фото: (instagram.com/nadyadorofeeva)

Фото: (instagram.com/vladimirdantes)

Напомним, ранее муж певицы Нади Дорофеевой Владимир Дантес показал, каким оригинальным способом он отправился на экскурсию с больной женой.

Мы также сообщали, что Надя Дорофеева заболела в первый же день по прибытию в Дубай. Певица очень расстроилась, ведь из-за проблем со здоровьем ей пришлось обратиться в больницу.

К слову, во время празднования Нового года Надя Дорофеева приятно удивила гостей собственноручно накрытым праздничным столом.

Видео: РБК-Украина