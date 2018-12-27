Латексные дивы: выбираем самый чувственный наряд украинских звезд

Коллаж: LITE

Выбрать самый эффектный образ будет сложно

Появлением украинских звезд в латексных нарядах, казалось бы, уже не удивишь. И все же дивы продолжают приятно шокировать своих поклонников экстремально облегающими нарядами, негласно соревнуясь между собой в смелости и утонченности фигур.

Оля Полякова, Тина Кароль, Надя Дорофеева, Леся Никитюк, Ани Лорак или Анна Седокова — LITE предлагает выбрать "королеву латекса", отдав свой голос за наиболее эффектный, по вашему мнению, латексный наряд.

Выбираем "королеву латекса"

#1 Оля Полякова в образе "латексной русалки"

Полякова неоднократно появлялась на светских мероприятиях и концертах в облегающих платьях. Один из последних эффектных выходов — день рождения журнала Viva! Тогда Полякова затмила всех, появившись в зеленом платье с баской (фото: instagram.com/polyakovamusic)

#2 "Королева латекса" Тина Кароль

Тина Кароль одна из первых украинских звезд ввела моду на эффектные латексные наряды. Выбрать из десятка платьев Кароль лучшее было сложно. Предлагаем ее образ в красном платье, в котором певица появилась на одном из эфиров 8 сезона "Голоса Страны" (фото: пресс-служба "1+1")

#3 Дерзкая Надя Дорофеева в латексной юбке

В латексной юбке с экстремальным разрезом и спортивном кроп-топе Дорофеева появилась во время fachion-съемки журнала Cosmopolitan. В фотосессии также учувствовал солист "Время и Стекло" Позитив. Тогда поклонники Дорофеевой назвали этот образ одним из самых "горячих" (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

#4 "Барби" Леся Никитюк

"Латексная мания" не обошла стороной и Лесю Никитюк. Во время 6 выпуска Танцев со звездами 2018 ведущая появилась на паркете в эффектном розовом трико из латекса, костюм был декорирован воланами и бантиками. Тогда Никитюк достался образ "Барби" (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

#5 Ани Лорак в платье-пальто оригинального кроя

В необычном латексном платье-пальто бежевого цвета Ани Лорак появилась на съемках нового клипа "Сон". Хотя следует также отметить, что до этого Лорак довольно часто появлялась на публике в облегающих нарядах из латекса (фото: instagram.com/anilorak)

#6 Анна Седокова в красном латексном костюме

Подчеркнуть свои пышные формы с помощью латекса поспешила и Анна Седокова. Для эффектного появления исполнительница выбрала облегающие штаны и топ на молнии насыщенного красного цвета (фото: instagram.com/annasedokova)

Напомним, ранее LITE предлагал выбрать самый экстремальный образ Ани Лорак. Большинство голосов отданы за "богемную Ани".

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