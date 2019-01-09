Надя Дорофеева попала в больницу на отдыхе за границей

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица заболела в первый же день отпуска

Участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева по примеру многих других звезд отправилась отдыхать в теплые края - вместе с мужем Владимиром Дантесом она прилетела в теплый Дубай (ОАЭ). Однако, как сообщила артистка в Instagram, у нее уже начала складываться нехорошая традиция - болеть в отпуске.

Надя опубликовала снимок в нижнем белье у кровати в номере и рассказала, что умудрилась слечь в первый же день отдыха.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Не знаю как у вас, но по-моему у меня появляется традиция - болеть в отпуске))) Во время работы у меня нет такого преимущества .. а тут как раз - на тебе 2 недели сплошного удовольствия. Болей - не хочу))) Заболеть в первый день своего первого путешествия в Дубай - done. Мои новые друзья - температура и кашель - всячески пытаются помешать наслаждаться долгожданным отдыхом, а тут тааааак красиво и столько всего запланировано ... Но я все-таки смогла выйти на пляж и немного погреться. Все остальное время я провалялась в нашем красивом номере, в который нам принесли уже 2 бутылки Prosecco ) Видимо думают , что мы молодожены. Ну а вы как развлекаетесь в свободное от работы время?" - написала Дорофеева.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники обеспокоились состоянием певицы и активно желают ей скорейшего выздоровления в комментариях.

"Резкая смена климата бьет по имунке, все сейчас болеют гриппом, Выздоравливайте";

"Бедненькая, выздоравливай скорее. Жду новых клипов и песен";

"Выздоравливай Надюшка! Выглядишь просто обалденно!!!";

"Просто ваш организм так переносит смену климата";

"Скорее выздоравливай и не болей";

"Жалко тебя, выздоравливай поскорее!!!";

"Даже когда ты болеешь, все равно такая красотка! Выздоравливай быстрее, хорошего отдыха!" - пишут подписчики в комментариях.

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Однако, вероятно, позже исполнительнице стало хуже. Сначала она и ее супруг показывали в сториз роскошный ужин в отеле и даже катание на водных лыжах, однако в последней публикации Дантес опубликовал видео, где они с Надей сидят в больничной палате.

"Это Надя Дорофеева, из-за нее мы сегодня не поедем на Бурж-Халифу, потому что мы где? Мы в больнице. Спасибо, Надь, за экскурсию и за то, что ты всегда болеешь, когда у нас нет страховки", - с юмором прокомментировал артист.

Фото: (instagram.com/vladimirdantes)

Напомним, что в сети активно обсуждают новую прическу Нади Дорофеевой, часть поклонников считает, что смена имиджа сделала певицу старше на 10 лет, другие — хвалят за новый образ.

Кроме того, мы писали, что Надя Дорофеева рассказала о своих нескромных желаниях.

А также мы сообщали, как снимался новый дерзкий клип группы "Время и Стекло".

Факты о Наде Дорофеевой (видео: РБК-Украина)