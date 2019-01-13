"Такі емоції": Дорофєєва зробила найекстремальніший вчинок у житті

Відома українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно похвалилася ультрамодним костюмом, заводить нові хобі і відкриває для себе екстремальні захоплення. Перебуваючи на відпочинку з чоловіком, вона вирішила вперше в житті політати на вертольоті. Фотографії та відео з неймовірними емоціями артистка опублікувала у своєму Instagram.

У своєму профілі, переважно в Instagram-історіях артистка розповіла, що дуже хвилювалася перед польотом, але по фото та відео видно, що Надя відчуває виключно позитивні емоції.

"Сьогодні вперше я літала на вертольоті!!! Як круто, коли ти відчуваєш такі емоції разом зі своїми друзями", – написала Надя під фото, опублікованими в її профілі.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя Дорофєєва в історіях також показала, як сідала в літак, хвилювалася перед посадкою на борт і як вертоліт приземлявся на аеродром. Слід зазначити, що для артистки такий вчинок є справжнім подвигом, так як раніше вона неодноразово зізнавалася, що не любить активний відпочинок і найекстремальніше, що було в її житті - поїздка на велосипеді.

Instagram-історії Наді Дорофєєвої (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

У коментарях до публікації шанувальники співачки привітали артистку з новою висотою у всіх сенсах.

"Круто", "Такі класні", "Вітаю", "Мілашки з Лерою, чекаю нових фото", "Ти просто супер", "Зовсім інші відчуття!", "Дуже милі", "Ти найкрасивіша і найбільш безстрашна", "Кайф", "Клас", — пишуть фанати.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, що тепер з Надею Дорофєєвої може прогулятися кожен.

Раніше ми писали, що Дорофєєва з Дантесом вирушила в повітряну пригоду.

Відео: РБК-Україна