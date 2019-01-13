"Такие эмоции": Дорофеева сделала самый экстремальный поступок в жизни

Известная украинская исполнительница Надя Дорофеева, которая недавно похвасталась ультрамодным костюмом, заводит новые хобби и открывает для себя экстремальные увлечения. Находясь на отдыхе с мужем она решила впервые в жизни полетать в вертолете. Фотографии и видео с невероятными эмоциями артистка опубликовала в своем Instagram.

В своем профиле, преимущественно в Instagram-историях артистка рассказала, что очень волновалась перед полетом, но по фото и видео видно, что Надя испытывает исключительно положительные эмоции.

"Сегодня впервые я летала на вертолете!!! Как круто, когда ты испытываешь такие эмоции вместе со своими друзьями", – написала Надя под фото, опубликованным в ее профиле.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя Дорофеева в историях также показала, как садилась в самолет, волновалась перед посадкой на борт и как вертолет приземлялся на аэродром. Следует отметить, что для артистки такой поступок является настоящим подвигом, так как ранее она неоднократно признавалась, что не любит активный отдых и самое экстремальное в ее жизни - поездка на велосипеде.

Instagram-истории Нади Дорофеевой (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

В комментариях к публикации певицы поклонники поздравили артистку с новой высотой во всех смыслах.

"Круто", "Такие классные", "Поздравляю", "Милашки с Лерочкой, жду новых фото", "Ты просто супер", "Совсем другие ощущения!", "Очень милые", "Ты самая красивая и самая бесстрашная", "Кайф", "Класс", — пишут фанаты.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, что теперь с Надей Дорофеевой может прогуляться каждый.

Ранее мы писали, что Дорофеева с Дантесом отправилась в воздушное приключение.

Видео: РБК-Украина