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Тренд сезона: Дорофеева примерила ультрамодный образ

Lite » Мода 12.01.2019 - 13:07
Тренд сезона: Дорофеева примерила ультрамодный образ
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Исполнительница похвасталась костюмом в бельевом стиле

Известная украинская певица Надя Дорофеева, которая по праву считается иконой стиля, показала ультрамодный образ, который станет трендом 2019 года. Исполнительница выбрала для создания образа массивные кроссовки и шелковый белый костюм с черными узорами в бельевом стиле. Снимок опубликован на странице знаменитости в Instagram.

Артистка подписала снимок: "Я очень счастлива сегодня".

Тренд сезона: Дорофеева примерила ультрамодный образ

Скриншот поста аккаунта instagram.com/nadyadorofeeva

Для создания идеального образа Надя Дорофеева использовала массивные кроссовки с толстой подошвой, черный топ и часы. Основой образа стал ультрамодный костюм в бельевом стиле со "спокойным" принтом.

Тренд сезона: Дорофеева примерила ультрамодный образ

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

В комментариях к публикации фанаты выразили восторг внешним видом артистки.

"Самая-самая", "Какая красивая, слов нет", "Тушите пожар, здесь слишком жарко", "Счастье чувствуется через экран", "Шикарный вид", "Богиня", " Очень красивая", — пишут фанаты.

Тренд сезона: Дорофеева примерила ультрамодный образ

Тренд сезона: Дорофеева примерила ультрамодный образ

Тренд сезона: Дорофеева примерила ультрамодный образ

Тренд сезона: Дорофеева примерила ультрамодный образТренд сезона: Дорофеева примерила ультрамодный образ

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, что теперь с Надей Дорофеевой может прогуляться каждый.

Ранее мы писали, что Дорофеева с Дантесом отправилась в воздушное приключение.

К слову, Дантес с Дорофеевой восхитили сеть своей находчивостью.

Видео: РБК-Украина

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