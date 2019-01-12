Тренд сезона: Дорофеева примерила ультрамодный образ

Исполнительница похвасталась костюмом в бельевом стиле
Известная украинская певица Надя Дорофеева, которая по праву считается иконой стиля, показала ультрамодный образ, который станет трендом 2019 года. Исполнительница выбрала для создания образа массивные кроссовки и шелковый белый костюм с черными узорами в бельевом стиле. Снимок опубликован на странице знаменитости в Instagram.
Артистка подписала снимок: "Я очень счастлива сегодня".
Скриншот поста аккаунта instagram.com/nadyadorofeeva
Для создания идеального образа Надя Дорофеева использовала массивные кроссовки с толстой подошвой, черный топ и часы. Основой образа стал ультрамодный костюм в бельевом стиле со "спокойным" принтом.
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
В комментариях к публикации фанаты выразили восторг внешним видом артистки.
"Самая-самая", "Какая красивая, слов нет", "Тушите пожар, здесь слишком жарко", "Счастье чувствуется через экран", "Шикарный вид", "Богиня", " Очень красивая", — пишут фанаты.
Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/nadyadorofeeva
Напомним, что теперь с Надей Дорофеевой может прогуляться каждый.
Ранее мы писали, что Дорофеева с Дантесом отправилась в воздушное приключение.
К слову, Дантес с Дорофеевой восхитили сеть своей находчивостью.
Видео: РБК-Украина